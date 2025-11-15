RK Singh Suspended: बिहार चुनाव के बाद पूर्व मंत्री पर एक्शन, बीजेपी नेता आरके सिंह पार्टी से निलंबित

बीजेपी की ओर से जारी पत्र में आरक् सिंह के निलंबित करते लिखा गया है कि आपकी गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं। ये अनुशासन के दायरे में नहीं है। इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सिंह से पूछा है कि आपको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए, एक हफ्ते में इसकी वजह बताइए। पार्टी ने कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल और एमएलसी अशोक अग्रवाल को भी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।