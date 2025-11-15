Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

RK Singh Suspended: बिहार चुनाव के बाद पूर्व मंत्री पर एक्शन, बीजेपी नेता आरके सिंह पार्टी से निलंबित

RK Singh Suspended: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व सांसद आरके सिंह 2024 को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 15, 2025

आरके सिंह

आरके सिंह (फोटो-फ़ेसबुक)

RK Singh Suspended बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी एक्शन में आ गई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पार्टी ने आंतरिक कलह समाप्त करने के उदेश्य से यह फैसला लिया है।

आरके सिंह ने दिया इस्तीफा

बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से परेशानी हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। पार्टी की ओर से पत्र मिलने के तत्काल बाद पूर्व आरके सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

पत्र में क्या लिखा है

बीजेपी की ओर से जारी पत्र में आरक् सिंह के निलंबित करते लिखा गया है कि आपकी गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं। ये अनुशासन के दायरे में नहीं है। इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सिंह से पूछा है कि आपको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए, एक हफ्ते में इसकी वजह बताइए। पार्टी ने कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल और एमएलसी अशोक अग्रवाल को भी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

अपने ही पार्टी के नेताओं को कठघरे में खड़ा किया

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बागी नेताओं पर बीजेपी का यह पहला एक्शन है। आरके सिंह ने बीच चुनाव में बागी तेवर दिखाए थे। उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों का भी खुलकर समर्थन करते हुए एनडीए के ताकतवर नेताओं को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था।

आरके सिंह की पहचान कड़क प्रशासक के रूप में है

आरके सिंह बीजेपी के सीनियर नेता के रूप में रहे हैं। केंद्र सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्य किया है। आरके सिंह की पहचान एक कड़क प्रशासक के रूप में रही है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election Result : 11 सीटों पर हारते- हारते जीत गए नेता जी, कोई 27 वोटों से जीते तो कोई 95 वोटों से हारे
पटना
Bihar Election 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

15 Nov 2025 05:26 pm

Published on:

15 Nov 2025 05:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / RK Singh Suspended: बिहार चुनाव के बाद पूर्व मंत्री पर एक्शन, बीजेपी नेता आरके सिंह पार्टी से निलंबित

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजप्रताप जैसा ही आया तेजस्वी का रिएक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा दर्द; कहा- उतार चढ़ाव आना…

चुनाव हारने के बाद राजद ने दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

BJP President: क्या पश्चिम बंगाल चुनाव तक टलेगी BJP अध्यक्ष की नियुक्ति?

New BJP President
राष्ट्रीय

‘लालू जी को किडनी देने वाली बेटी कराह रही…’, रोहिणी आचार्या के ऐलान पर JDU का पलटवार

rohini acharya
पटना

‘मैं राजनीति और परिवार से तोड़ रही हूं नाता’, चुनाव में करारी हार के बाद लालू की बेटी ने किया ऐलान

रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.