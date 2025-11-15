RK Singh Suspended: बिहार चुनाव के बाद पूर्व मंत्री पर एक्शन, बीजेपी नेता आरके सिंह पार्टी से निलंबित

आरके सिंह (फोटो-फ़ेसबुक)
RK Singh Suspended बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी एक्शन में आ गई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पार्टी ने आंतरिक कलह समाप्त करने के उदेश्य से यह फैसला लिया है।
बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से परेशानी हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। पार्टी की ओर से पत्र मिलने के तत्काल बाद पूर्व आरके सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
बीजेपी की ओर से जारी पत्र में आरक् सिंह के निलंबित करते लिखा गया है कि आपकी गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं। ये अनुशासन के दायरे में नहीं है। इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सिंह से पूछा है कि आपको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए, एक हफ्ते में इसकी वजह बताइए। पार्टी ने कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल और एमएलसी अशोक अग्रवाल को भी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बागी नेताओं पर बीजेपी का यह पहला एक्शन है। आरके सिंह ने बीच चुनाव में बागी तेवर दिखाए थे। उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों का भी खुलकर समर्थन करते हुए एनडीए के ताकतवर नेताओं को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था।
आरके सिंह बीजेपी के सीनियर नेता के रूप में रहे हैं। केंद्र सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्य किया है। आरके सिंह की पहचान एक कड़क प्रशासक के रूप में रही है।
