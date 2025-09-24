‘कांग्रेस ने बिहारियों का किया अपमान, अब कर रही नौटंकी!’ पटना में CWC मीटिंग पर भाजपा का वार

भाजपा नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस नेताओं का स्वागत कर बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने कभी बिहारियों के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की और अब चुनावी मौसम में बिहार का नाम इस्तेमाल कर रही है। पटना में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ने बिहार की राजनीति में गरमी बढ़ा दी है। एक तरफ कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं भाजपा इसे “बिहार का अपमान” बताकर जनता के बीच मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है।