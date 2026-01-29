Crime News: नाबालिग को प्रेमी ने शादी के बहाने बुलाया, फिर 4 दोस्तों के साथ मिलकर किया रेप

पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर फोन कर बुलाया था। पीड़िता के अनुसार मुख्य आरोपी रोशन कुमार मधेपुरा वार्ड तीन का रहने वाला है। मोबाइल पर हम दोनों की दोस्ती हुई थी। इसके बाद हम दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। रौशन रविवार को शादी करने के उदेश्य से बुलाया था। मैं जब वहां पहुंची तो वहां पहले से उसके चार दोस्त मौजूद थे। मुझे लगा कि ये शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन, पांचो दोस्तों ने मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि शंकरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी वासु यादव उर्फ सतेन्द्र यादव के पुत्र मुख्य आरोपी रौशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।