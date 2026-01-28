पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल: किसे बचा रही पटना पुलिस? नेताओं के बच्चों और पदाधिकारियों की क्यों हो रही चर्चा

फोटो AI जनरेटेड
पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में बुधवार को पप्पू यादव ने दिल्ली संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव ने रेप-मौत मामले एसआईटी और सीआईडी पर बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाया जाए। उन्होंने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल से सेक्स रैकेट संचालन का मामला सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को क्यों नहीं इस एंगल से जांच कर रही है। उन्होंन हॉस्टल संचालिका से पूछताछ कर छोड़ने मामले की चर्चा करते हुए कहा कि इससे साफ हैं पुलिस इस पूरे मामले में संलिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि गर्ल्स हॉस्टल से संचालित होने वाले सेक्स रैकेट को चित्रगुप्त नगर थाना को संरक्षण प्राप्त है।
पप्पू यादव ने पटना पुलिस पर बड़े नेताओं के परिवार, बच्चे और पदाधिकारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पहले बलात्कार को डायवर्ट किया गया। अब पुलिस डॉक्टर को बचा रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी को छोड़कर पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को डॉक्टर से पूछताछ करना चाहिए था , लेकिन ऐसा नहीं कर पीड़िता के परिवार को तंग किया जा रहा है।
पप्पू यादव ने एसआईटी और सीआईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों मिलकर बड़ी मछली को बचाने की तैयारी कर रही हैं। उनको बचाने के लिए ही पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले की ठीक से जांच हो गई तो गर्ल्स हॉस्टल में डॉक्टर और थाना के सांठगंठ का भी खुलासा हो जायेगा। इसकी वजह से पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी है।
पप्पू यादव ने पूछा कि छह को घटना हुई तो नौ को क्यों एफआईआर दर्ज हुए? घटना के 20 दिन तो हो गए। लेकिन, अभी पुलिस की गिरफ्त से अफराधी फरार हैं। पुलिस कैसे जांच कर रही है। पहले कहा बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ, ज्यादा नींद की गोली खाने से मौत हो गई है। रेप का मामला सामने आने पर कपड़े साफ कर दिए गए, फोन हटा दिए गए, क्यों? पीएमसीएच के डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दी तो उस पर दबाव बनाया गया। वे नहीं माने तो पूरे केस को डायवर्ट कर दिया गया। डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सदानंद, डॉक्टर अभिषेक.. से पुलिस क्यों नहीं पूछताछ कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग