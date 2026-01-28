पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल: किसे बचा रही पटना पुलिस? नेताओं के बच्चों और पदाधिकारियों की क्यों हो रही चर्चा

पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में बुधवार को पप्पू यादव ने दिल्ली संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव ने रेप-मौत मामले एसआईटी और सीआईडी पर बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाया जाए। उन्होंने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल से सेक्स रैकेट संचालन का मामला सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को क्यों नहीं इस एंगल से जांच कर रही है। उन्होंन हॉस्टल संचालिका से पूछताछ कर छोड़ने मामले की चर्चा करते हुए कहा कि इससे साफ हैं पुलिस इस पूरे मामले में संलिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि गर्ल्स हॉस्टल से संचालित होने वाले सेक्स रैकेट को चित्रगुप्त नगर थाना को संरक्षण प्राप्त है।