Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

BPSC Teacher Exam Date 2025: BPSC ने स्कूल टीचर परीक्षा 2026 का जारी किया डेट, जानिए 7279 पदों पर कब होगी परीक्षा

BPSC Teacher Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्पेशल स्कूल टीचर के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। आयोग की सूचना के अनुसार, यह परीक्षा 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 02, 2025

BPSC

BPSC

BPSC Teacher Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से मंगलवार को विशेष विद्यालयों (स्पेशल स्कूल टीचर) में शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। आयोग की नोटिस के अनुसार यह परीक्षा 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। बहुत दिन से अभ्यर्थियों को इस बहाली का इंतजार था। इस भर्ती के लिए 19 जून 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग ने विशेष शिक्षा से जुड़े कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है।

कब होगी परीक्षा

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, इस भर्ती में कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 पद तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई 2025 को समाप्त हो गई थी और सभी की नजर परीक्षा पर टिकी हुई है। बीपीएससी ने अब परीक्षा की तिथि 29 जनवरी 2026 घोषित कर दी है।

 परीक्षा पैटर्न

स्पेशल स्कूल टीचर के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्नपत्र तीन भागों में विभाजित होगा।

भाषा: 30 अंक

सामान्य अध्ययन एवं विशेष शिक्षा: 40 अंक

संबंधित विषय: 80 अंक

योग्यता

स्पेशल स्कूल टीचर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा (स्पेशल एजुकेशन) में स्नातक या समकक्ष डिग्री।
- शिक्षक प्रशिक्षण (B.Ed./D.Ed.) के साथ विशेष शिक्षा में अतिरिक्त योग्यता (जैसे M.Ed.स्पेशल एजुकेशन) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- न्यूनतम 50 % अंक के साथ स्नातक डिग्री (विशेष शिक्षा में) आवश्यक है।
- आयु सीमा: 21 से 37 वर्ष (उपलब्ध नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान लागू होगा)।

वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए।
दोनों श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों को छह महीने का अध्यापन प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है, साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा जारी वैध सीआरआर (CRR) नंबर भी आवश्यक है।

ये भी पढ़ें

Chirag Paswan ने 13 साल पुराने इस गाने पर लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस का video
पटना
Chirag Paswan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

02 Dec 2025 10:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / BPSC Teacher Exam Date 2025: BPSC ने स्कूल टीचर परीक्षा 2026 का जारी किया डेट, जानिए 7279 पदों पर कब होगी परीक्षा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.