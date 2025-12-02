BPSC Teacher Exam Date 2025: BPSC ने स्कूल टीचर परीक्षा 2026 का जारी किया डेट, जानिए 7279 पदों पर कब होगी परीक्षा

BPSC
BPSC Teacher Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से मंगलवार को विशेष विद्यालयों (स्पेशल स्कूल टीचर) में शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। आयोग की नोटिस के अनुसार यह परीक्षा 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। बहुत दिन से अभ्यर्थियों को इस बहाली का इंतजार था। इस भर्ती के लिए 19 जून 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग ने विशेष शिक्षा से जुड़े कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, इस भर्ती में कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 पद तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई 2025 को समाप्त हो गई थी और सभी की नजर परीक्षा पर टिकी हुई है। बीपीएससी ने अब परीक्षा की तिथि 29 जनवरी 2026 घोषित कर दी है।
स्पेशल स्कूल टीचर के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्नपत्र तीन भागों में विभाजित होगा।
सामान्य अध्ययन एवं विशेष शिक्षा: 40 अंक
संबंधित विषय: 80 अंक
स्पेशल स्कूल टीचर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा (स्पेशल एजुकेशन) में स्नातक या समकक्ष डिग्री।
- शिक्षक प्रशिक्षण (B.Ed./D.Ed.) के साथ विशेष शिक्षा में अतिरिक्त योग्यता (जैसे M.Ed.स्पेशल एजुकेशन) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- न्यूनतम 50 % अंक के साथ स्नातक डिग्री (विशेष शिक्षा में) आवश्यक है।
- आयु सीमा: 21 से 37 वर्ष (उपलब्ध नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान लागू होगा)।
वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए।
दोनों श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों को छह महीने का अध्यापन प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है, साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा जारी वैध सीआरआर (CRR) नंबर भी आवश्यक है।
