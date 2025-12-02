BPSC Teacher Exam Date 2025: BPSC ने स्कूल टीचर परीक्षा 2026 का जारी किया डेट, जानिए 7279 पदों पर कब होगी परीक्षा

BPSC Teacher Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से मंगलवार को विशेष विद्यालयों (स्पेशल स्कूल टीचर) में शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। आयोग की नोटिस के अनुसार यह परीक्षा 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। बहुत दिन से अभ्यर्थियों को इस बहाली का इंतजार था। इस भर्ती के लिए 19 जून 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग ने विशेष शिक्षा से जुड़े कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है।