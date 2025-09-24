Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

BPSSC Result 2025: तीन बड़ी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से अभी करें चेक

BPSSC Result 2025: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने तीन बड़ी परीक्षाओं - एक्साइज सब-इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट सब-इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर - के परिणाम जारी कर दिए हैं! अपना रिजल्ट bpssc.bihar.gov.in पर तुरंत देखें।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 24, 2025

BPSSC SI Exam Pattern
Sub Inspector(Symbolic Image-Freepik)

BPSSC Result 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने BPSSC Result 2025 घोषित कर दिया है। इस बार आयोग ने एक्साइज सब-इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा, एनफोर्समेंट सब-इंस्पेक्टर प्रीलिम्स परीक्षा, और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखित परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। उम्मीदवार अब BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपने परिणाम चेक कर सकते हैं।

BPSSC ने यह जानकारी दी है कि सभी सफल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही रिजल्ट देखें, ताकि किसी तरह की गलत जानकारी से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

सीएम फेस पर कांग्रेस की चुप्पी बरकरार, पवन खेड़ा बोले- सूरज कहां से उगता है, रोज नहीं बताया जाता
पटना
image

इन परीक्षाओं का रिजल्ट हुआ जारी

  • एक्साइज सब-इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा: इस परीक्षा में 28 पदों के लिए कुल 128 उम्मीदवार पास हुए हैं।
  • एनफोर्समेंट सब-इंस्पेक्टर प्रीलिम्स परीक्षा: इस परीक्षा में शामिल हुए योग्य उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है।
  • फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखित परीक्षा: सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल नाम आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

इस बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों में काफी उत्साह है, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। यह परिणाम केवल एक परीक्षा का ही नहीं, बल्कि बिहार में पुलिस अवर सेवा में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों की पुष्टि भी है।

आने वाली भर्ती

BPSSC ने हाल ही में बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक (SI) भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके तहत 26 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और कुल 1799 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पात्रता नियम और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ें। इसके लिए लिखित परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी। जिसमें प्रारंभिक लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। फिर मेन्स परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

कैसे चेक करें रिजल्ट

  • आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएँ।
  • होम पेज पर “Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी रोल नंबर/पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।
  • रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, इसे डाउनलोड और सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स

BPSSC ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि रिजल्ट देखने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती पाए जाने पर तुरंत आयोग से संपर्क करें। साथ ही, आगामी SI भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि इन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। बिहार में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए यह साल काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।

ये भी पढ़ें

लिट्टी-चोखा से लेकर चुनावी रणनीति तक… CWC की बैठक में क्या होगा खास, 3 सीएम समेत 170 नेता पहुंचे पटना
पटना
cwc meeting | कांग्रेस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Sarkari Naukri

Published on:

24 Sept 2025 11:44 am

Hindi News / Bihar / Patna / BPSSC Result 2025: तीन बड़ी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से अभी करें चेक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.