BPSSC Result 2025: तीन बड़ी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से अभी करें चेक

BPSSC Result 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने BPSSC Result 2025 घोषित कर दिया है। इस बार आयोग ने एक्साइज सब-इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा, एनफोर्समेंट सब-इंस्पेक्टर प्रीलिम्स परीक्षा, और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखित परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। उम्मीदवार अब BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपने परिणाम चेक कर सकते हैं।
BPSSC ने यह जानकारी दी है कि सभी सफल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही रिजल्ट देखें, ताकि किसी तरह की गलत जानकारी से बचा जा सके।
इस बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों में काफी उत्साह है, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। यह परिणाम केवल एक परीक्षा का ही नहीं, बल्कि बिहार में पुलिस अवर सेवा में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों की पुष्टि भी है।
BPSSC ने हाल ही में बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक (SI) भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके तहत 26 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और कुल 1799 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पात्रता नियम और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ें। इसके लिए लिखित परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी। जिसमें प्रारंभिक लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। फिर मेन्स परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।
BPSSC ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि रिजल्ट देखने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती पाए जाने पर तुरंत आयोग से संपर्क करें। साथ ही, आगामी SI भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि इन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। बिहार में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए यह साल काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।