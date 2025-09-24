BPSSC Result 2025: तीन बड़ी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से अभी करें चेक

BPSSC ने हाल ही में बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक (SI) भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके तहत 26 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और कुल 1799 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पात्रता नियम और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ें। इसके लिए लिखित परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी। जिसमें प्रारंभिक लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। फिर मेन्स परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।