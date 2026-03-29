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Bihar Board 10th Result 2026: BSEB 10वीं का रिजल्ट आज, 1:15 बजे जारी होगा परिणाम, 15 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कुछ ही देर में 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Mar 29, 2026

Bihar Board 10th Result 2026

सांकेतिक तस्वीर

Bihar Board 10th Result 2026 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) कुछ ही देर में 10वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से परिणाम दोपहर 1:15 बजे घोषित किया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा की है।बोर्ड सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बोर्ड कार्यालय में रिजल्ट जारी करेंगे। इस मौके पर बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 से जुड़े अपडेट्स आप result.biharboardonline.org और matricbiharboard.com पर चेक कर सकते हैं।

इस वर्ष करीब 15 लाख से अधिक छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनका इंतजार आज खत्म हो जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 26 फरवरी के बीच 1762 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। पिछले वर्ष भी बोर्ड ने 29 मार्च को ही रिजल्ट जारी किया था।

ऑनलाइन कैसे चेक करें रिजल्ट

बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके आप अपना नतीजा देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्लास 10 के रोल नंबर और रोल कोड की ज़रूरत होगी। अपना एडमिट कार्ड अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि रोल नंबर और रोल कोड उस पर ही छपे होते हैं। इन लॉग इन जानकारियों के बिना, आप ऑनलाइन नतीजा नहीं देख पाएंगे। छात्र IE Education पोर्टल पर भी BSEB क्लास 10 मैट्रिक के नतीजे देख सकते हैं।

10वीं की परीक्षा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?

क्लास 10वीं की परीक्षा पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर और कुल मिलाकर 150 नंबर चाहिए। आप अगर किसी एक विषय में भी फेल हो जाते हैं, तो आपको पूरी परीक्षा में सफल घोषित नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन मार्कशीट

BSEB क्लास 10 मैट्रिक का ऑनलाइन नतीजा सिर्फ़ एक प्रोविज़नल (अस्थायी) नतीजा है। नतीजे घोषित होने के बाद छात्रों को अपने-अपने स्कूलों से अपनी असली मार्कशीट लेनी होगी। प्रोविजनल रिजल्ट पर सभी डिटेल्स नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि और मार्क्स हमेशा दोबारा चेक करें, ताकि कोई गलती न रह जाए।

इन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

— matricbiharboard.com

— results.biharboardonline.com

— secondary.biharboardonline.com

— results.biharboardonline.com/sec25/

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Updated on:

29 Mar 2026 11:59 am

Published on:

29 Mar 2026 11:45 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Board 10th Result 2026: BSEB 10वीं का रिजल्ट आज, 1:15 बजे जारी होगा परिणाम, 15 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

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