Bihar Board 10th Result 2026: BSEB 10वीं का रिजल्ट आज, 1:15 बजे जारी होगा परिणाम, 15 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

Bihar Board 10th Result 2026 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) कुछ ही देर में 10वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से परिणाम दोपहर 1:15 बजे घोषित किया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा की है।बोर्ड सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बोर्ड कार्यालय में रिजल्ट जारी करेंगे। इस मौके पर बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 से जुड़े अपडेट्स आप result.biharboardonline.org और matricbiharboard.com पर चेक कर सकते हैं।