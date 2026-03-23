बिहार बोर्ड में फिर बेटियों का परचम! टॉप 5 में छात्राओं ने गाड़ा झंडा; साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पूरी लिस्ट देखें

साक्षी कुमारी अपने माता -पिता जी के साथ
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2026 के नतीजों में टॉपर्स की सूची में 26 में से 19 लड़कियां शामिल हैं। इस बार भी मेधा बड़े शहरों के बजाय गांव और छोटे शहरों से उभरकर सामने आई है। विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। अमन ने कुल 481 अंक (96.20%) प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी इस सफलता से न केवल परिवार, बल्कि पूरे समस्तीपुर जिले में खुशी का माहौल है। वहीं, आरकेएल हाई स्कूल, मटिहानी की अनामिका कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष कुल 85.19 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 86.23 प्रतिशत रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 84.09 प्रतिशत दर्ज किया गया।
आर्ट्स स्ट्रीम में गया की निशु कुमारी ने 479 अंक (95.8 प्रतिशत) हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, साइंस स्ट्रीम में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 481 अंक (96.20 प्रतिशत) के साथ टॉप किया। इस श्रेणी में साक्षी कुमारी 479 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। कॉमर्स स्ट्रीम में अदिति कुमारी ने 480 अंकों के साथ टॉप किया, जबकि माही कुमारी 476 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं।
निशु कुमारी, गया - 95.8%
सिद्धि शिक्षा, सीतामढ़ी - 95.6%
चंद्रदीप कुमार, लखीसराय - 95.6%
मो लकी अंसारी, पूर्णिया - 95.6%
नसरीन प्रवीण, पश्चिम चंपारण - 95.4%
साजिया अंसारी, नालंदा - 95.4%
निशु कुमारी, दरभंगा - 95.4%
आदर्श, सहरसा - 95.4%
अमृता कुमारी, सीवान - 95.2%
स्वीटी कुमारी, दरभंगा - 95.2%
बीबी असराना, अररिया - 95%
रोशनी कुमारी, सारण - 95%
मनीष कुमार, दरभंगा - 95%
आदित्य प्रकाश अमन, समस्तीपुर - 96.2%
साक्षी कुमारी, सीतामढ़ी - 95.8%
सपना कुमारी, नवादा - 95.8%
अनामिका कुमारी, बेगूसराय - 95.6%
सत्यम कुमार, दरभंगा - 95.2%
पलक कुमारी, मुजफ्फरपुर - 95%
अदिति कुमारी, पटना - 96%
माही कुमारी, पटना - 95.2%
निशिका श्री, पटना - 95%
मानवी कुमारी, वैशाली - 94.8%
श्रेया कुमारी, नवादा - 94.8%
वरिशा नौषाद, पटना - 94.4%
हर्षिका, पटना - 94.4%
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग