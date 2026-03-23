बिहार बोर्ड में फिर बेटियों का परचम! टॉप 5 में छात्राओं ने गाड़ा झंडा; साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पूरी लिस्ट देखें

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2026 के नतीजों में टॉपर्स की सूची में 26 में से 19 लड़कियां शामिल हैं। इस बार भी मेधा बड़े शहरों के बजाय गांव और छोटे शहरों से उभरकर सामने आई है। विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। अमन ने कुल 481 अंक (96.20%) प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी इस सफलता से न केवल परिवार, बल्कि पूरे समस्तीपुर जिले में खुशी का माहौल है। वहीं, आरकेएल हाई स्कूल, मटिहानी की अनामिका कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष कुल 85.19 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 86.23 प्रतिशत रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 84.09 प्रतिशत दर्ज किया गया।