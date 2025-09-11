बख्तियारपुर में अभ्यर्थियों ने रोका सीएम नीतीश का रास्ता, लाइब्रेरियन की बहाली पर मांगा जवाब

'सर सुनिए न सर... एक मिनट सर... सर आपने बिहार में 6500 लाइब्रेरियन के पद जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया... कब तक होगा सर ये बताइए। STET का नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, लेकिन लाइब्रेरियन का नहीं आया।' जिस पर युवाओं को आयुक्त ने कहा कि हो जाएगा। तो फिर अभ्यर्थियों ने कहा हम इसी लिए आए थे और फिर सब आगे बढ़ गए। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने सीएम से कहा, कि वे सरकार की तरफ आशा लगाए बैठे हैं, लेकिन बार-बार मिलने वाले खाली वादों से उनकी उम्मीदें टूट रही हैं।