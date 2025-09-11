Patrika LogoSwitch to English

पटना

बख्तियारपुर में अभ्यर्थियों ने रोका सीएम नीतीश का रास्ता, लाइब्रेरियन की बहाली पर मांगा जवाब

बख्तियारपुर में शिलान्यास समारोह के दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार से लाइब्रेरियन पद पर बहाली को लेकर सवाल किए। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 11, 2025

CM NITISH KUMAR
सीएम नीतीश कुमार

बिहार के बख्तियारपुर में बुधवार को एक शिलान्यास समारोह के दौरान अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार को रोककर लाइब्रेरियन पद पर बहाली को लेकर तीखे सवाल किए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे युवाओं ने मुख्यमंत्री से सीधे पूछा कि पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद अब तक लाइब्रेरियन पद की वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ। सवाल अचानक उठे और मुख्यमंत्री कुछ क्षणों के लिए असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बिना कोई जवाब दिए अपने सचिव कुमार रवि की तरफ देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

आयुक्त ने संभाली स्थिति

इस पर पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ चंद्रशेखर ने स्थिति संभालते हुए अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया और कहा, “हो जाएगा।” इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिना कोई जवाब दिए कार्यक्रम स्थल से आगे बढ़ना उचित समझा। लेकिन इस घटना ने युवाओं में असंतोष और बढ़ा दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया जाता है।

टूट रही युवाओं की उम्मीदें

'सर सुनिए न सर... एक मिनट सर... सर आपने बिहार में 6500 लाइब्रेरियन के पद जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया... कब तक होगा सर ये बताइए। STET का नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, लेकिन लाइब्रेरियन का नहीं आया।' जिस पर युवाओं को आयुक्त ने कहा कि हो जाएगा। तो फिर अभ्यर्थियों ने कहा हम इसी लिए आए थे और फिर सब आगे बढ़ गए। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने सीएम से कहा, कि वे सरकार की तरफ आशा लगाए बैठे हैं, लेकिन बार-बार मिलने वाले खाली वादों से उनकी उम्मीदें टूट रही हैं।

वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है और युवाओं के सवालों को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कई युवाओं ने वीडियो शेयर कर सरकार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। लाइब्रेरियन पद की बहाली की यह मांग बिहार में लंबे समय से चल रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी से वे बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

Bihar news

नीतीश कुमार

Updated on:

11 Sept 2025 12:03 pm

Published on:

11 Sept 2025 11:35 am

Hindi News / Bihar / Patna / बख्तियारपुर में अभ्यर्थियों ने रोका सीएम नीतीश का रास्ता, लाइब्रेरियन की बहाली पर मांगा जवाब

