बिहार: रेलवे इंजीनियर के ऑफिस में करोड़ों का खेल? CBI ने छापेमारी में पकड़ा 1 करोड़ कैश, 5 को हिरासत में लिया

रेलवे इंजीनियर के ऑफिस सीबीआई की छापेमारी। फोटो- सांकेतिक (सोशल साइट फेसबुक)
बिहार सीबीआई पटना की टीम ने हाजीपुर रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय में छापेमारी कर एक करोड़ रुपये बरामद किया है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि 12 घंटे तक चली छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम ने कंस्ट्रक्शन विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार, हेड क्लर्क आलोक कुमार दास, कर्मी मनीक दास और संवेदक के दो कर्मियों को हिरासत में ले लिया है।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पीछे रेलवे निर्माण विभाग के कार्यालय में छापेमारी के दौरान डिप्टी चीफ इंजीनियर के कार्यालय से लगभग एक करोड़ रुपये बरामद हुए। टीम ने कार्यालय में मौजूद डिप्टी चीफ इंजीनियर और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पैसे जब्त कर लिए। टीम के सदस्यों ने बताया कि पैसे पांच और सौ रुपये के नोटों के बंडलों में थे। इसके बाद सीबीआई को पैसे गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी।
सीबीआई टीम ने करीब 12 घंटे तक ऑफिस में उपस्थित सभी कर्मियों से पूछताछ करने और रुपये की गिनती के बाद पांच लोगों को अपने साथ लेकर पटना आई है। कार्यालय के कर्मियों के अनुसार दो साल पहले ही डिप्टी चीफ इंजीनियर यहां आये थे। सीबीआई की टीम ने अन्य कर्मियों के भी मोबाइल और बैग को कब्जे में लिया था। इसकी जांच-पड़ताल के बाद उनको वापस कर दिया गया। मंगलवार की 12 बजे रात में कार्रवाई पूरी होने के बाद सीबीआई की टीम ने सभी कर्मियों को ऑफिस से घर जाने दिया।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने ऐसी किसी तरह की घटना से इन्कार किया है। सूत्रों के अनुसार रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय से सुगौली रेल लाइन का काम होता है। इसका मुख्य कार्यालय महेंद्रु घाट पटना में है। वही चीफ इंजीनियर बैठते हैं। हाजीपुर के कार्यालय में दो चीफ इंजीनियर बैठते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग