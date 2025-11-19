बिहार: रेलवे इंजीनियर के ऑफिस में करोड़ों का खेल? CBI ने छापेमारी में पकड़ा 1 करोड़ कैश, 5 को हिरासत में लिया

सीबीआई टीम ने करीब 12 घंटे तक ऑफिस में उपस्थित सभी कर्मियों से पूछताछ करने और रुपये की गिनती के बाद पांच लोगों को अपने साथ लेकर पटना आई है। कार्यालय के कर्मियों के अनुसार दो साल पहले ही डिप्टी चीफ इंजीनियर यहां आये थे। सीबीआई की टीम ने अन्य कर्मियों के भी मोबाइल और बैग को कब्जे में लिया था। इसकी जांच-पड़ताल के बाद उनको वापस कर दिया गया। मंगलवार की 12 बजे रात में कार्रवाई पूरी होने के बाद सीबीआई की टीम ने सभी कर्मियों को ऑफिस से घर जाने दिया।