 Bihar News: छपरा में डूबने से तीन मासूमों की मौत; शादी की खुशियां मातम में बदली

Bihar News बिहार के छपरा में तीन मासूमों की मौत हो गई है। तीनों की मौत तालाब में डूबने से हुई है। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। मरने वाले तीन में दो एक ही परिवार के बच्चे हैं, दोनों चचेरे भाई‑बहन हैं। मृतकों की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के परसा पूर्वी पंचायत के धनवती गांव निवासी मनोज मांझी के 4 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार और सरोज मांझी के 3 वर्षीय पुत्री तान्या कुमारी के रूप में हुई है। तीसरी सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पकवालिया गांव की 6 वर्षीय सोनी कुमारी है, जो अपने मामा के घर शादी में आई थी।