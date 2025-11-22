Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

 Bihar News: छपरा में डूबने से तीन मासूमों की मौत; शादी की खुशियां मातम में बदली

Bihar News:बिहार के छपरा में तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में दो एक ही परिवार के थे और सभी एक शादी समारोह में एकत्रित हुए थे।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 22, 2025

छपरा: तालाब में डूबने से भाई-बहन की मौत (फाइल फोटो पत्रिका)

 Bihar News बिहार के छपरा में तीन मासूमों की मौत हो गई है। तीनों की मौत तालाब में डूबने से हुई है। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। मरने वाले तीन में दो एक ही परिवार के बच्चे हैं, दोनों चचेरे भाई‑बहन हैं। मृतकों की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के परसा पूर्वी पंचायत के धनवती गांव निवासी मनोज मांझी के 4 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार और सरोज मांझी के 3 वर्षीय पुत्री तान्या कुमारी के रूप में हुई है। तीसरी सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पकवालिया गांव की 6 वर्षीय सोनी कुमारी है, जो अपने मामा के घर शादी में आई थी।

कैसे हुआ हादसा

इस घटना के बाद खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। परिजनों का कहना है कि तीनों बच्चे घर के पास खेलते‑खेलते कैसे पोखरा में पहुंच गए, यह किसी को पता नहीं चला। इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद तीनों बच्चे तालाब के किनारे मछली देख रहे थे, जबकि कुछ का मानना है कि वे खेलने या नहाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए।

तालाब में तैरते मिले शव

काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। तभी ग्रामीणों की नजर पोखरे में तैरते एक शव पर पड़ी। जब वे शव को बाहर निकालने गए, तो एक‑एक कर दो और शव मिले। आनन‑फानन में ग्रामीणों की मदद से तीनों को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?
पटना
Samrat Chaudhary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

22 Nov 2025 09:27 pm

Published on:

22 Nov 2025 08:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna /  Bihar News: छपरा में डूबने से तीन मासूमों की मौत; शादी की खुशियां मातम में बदली

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीमांचल के ‘हीरो’ बनने चले असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की कही बात
राष्ट्रीय

CM रहते हुए पहली बार नीतीश ने छोड़ा गृह मंत्रालय, क्या चिराग के कहने पर हुआ ऐसा? अब BJP के सामने बड़ी चुनौती

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?

Samrat Chaudhary
पटना

Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

bihar cabinet- samrat chaudhary
पटना

‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.