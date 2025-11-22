 Bihar News: छपरा में डूबने से तीन मासूमों की मौत; शादी की खुशियां मातम में बदली

छपरा: तालाब में डूबने से भाई-बहन की मौत (फाइल फोटो पत्रिका)
Bihar News बिहार के छपरा में तीन मासूमों की मौत हो गई है। तीनों की मौत तालाब में डूबने से हुई है। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। मरने वाले तीन में दो एक ही परिवार के बच्चे हैं, दोनों चचेरे भाई‑बहन हैं। मृतकों की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के परसा पूर्वी पंचायत के धनवती गांव निवासी मनोज मांझी के 4 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार और सरोज मांझी के 3 वर्षीय पुत्री तान्या कुमारी के रूप में हुई है। तीसरी सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पकवालिया गांव की 6 वर्षीय सोनी कुमारी है, जो अपने मामा के घर शादी में आई थी।
इस घटना के बाद खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। परिजनों का कहना है कि तीनों बच्चे घर के पास खेलते‑खेलते कैसे पोखरा में पहुंच गए, यह किसी को पता नहीं चला। इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद तीनों बच्चे तालाब के किनारे मछली देख रहे थे, जबकि कुछ का मानना है कि वे खेलने या नहाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए।
काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। तभी ग्रामीणों की नजर पोखरे में तैरते एक शव पर पड़ी। जब वे शव को बाहर निकालने गए, तो एक‑एक कर दो और शव मिले। आनन‑फानन में ग्रामीणों की मदद से तीनों को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
