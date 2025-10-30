Flight Ticket: छठ के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की उमड़ी भीड़, ट्रेनों में नो रूम, हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी

छठ पर्व के समापन के बाद काम पर लौटने के लिए अब मारामारी शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन, ट्रेनों में नो रूम होने की वजह से लोग जेनरल कोच और पार्सल कोच में लोग यात्रा करने को मजबूर हो गए हैं। हवाई किराए में जबरदस्त उछाल की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पटना से विभिन्न महानगरों के लिए उड़ानों का किराया कई गुना बढ़ गए हैं। इधर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच आपाधापी मची है। स्लीप कोच का टिकट रहने के बावजूद लोग ट्रेन के कोचों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं।