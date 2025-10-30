Patrika LogoSwitch to English

पटना

Flight Ticket: छठ के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की उमड़ी भीड़, ट्रेनों में नो रूम, हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी

छठ के बाद काम पर लौटने के लिए यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में नो रूम की वजह से ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रहा। वहीं  फ्लाइटों का किराया दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है।

Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 30, 2025

छठ के बाद काम पर लौटने के लिए ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते यात्री। फोटो -सोशल साइट

छठ पर्व के समापन के बाद काम पर लौटने के लिए अब मारामारी शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन, ट्रेनों में नो रूम होने की वजह से लोग जेनरल कोच और पार्सल कोच में लोग यात्रा करने को मजबूर हो गए हैं। हवाई किराए में जबरदस्त उछाल की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पटना से विभिन्न महानगरों के लिए उड़ानों का किराया कई गुना बढ़ गए हैं। इधर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच आपाधापी मची है। स्लीप कोच का टिकट रहने के बावजूद लोग ट्रेन के कोचों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं।

ट्रेनों में चढ़ने के लिए मारामारी

महापर्व छठ के समापन के बाद बिहार से दिल्ली, मुम्बई समेत अन्य बड़े शहरों को जाने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। ट्रेनों के स्टेशन पर लगते ही यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर स्टेशन पर तो यात्रियों की भारी भीड़ है। सबसे अधिक दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में भीड़ है। ट्रेनों के स्टेशन पर आने से पहले ही यात्री ट्रैक के दोनों साइड उतर जा रहे हैं। इसके बाद ट्रेन के स्टेशन पर आने के साथ ही चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच होड़ मच जा रही है।

पार्सल कोच में यात्रा करने को यात्री मजबूर

जनरल कोच व स्लीपर में जो यात्री नहीं घुस पा रहे हैं वे पार्सल कोच में घुसने की जद्दोजहद करते दिखे। यात्रियों की भीड़ इतनी अधिक है कि ट्रेन में चढ़ने के लिए करीब 200 मीटर से अधिक दूरी तक लंबी कतार लगी हुई है।यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने में रेलवे अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के अपर मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार की ओर से बिहार के कई स्टेशनों पर रेलवे के अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो।

फ्लाइटों का किराया दोगुना बढ़ा

कहां से कहा तक की यात्राकिराया
पटना से दिल्ली 9 हजार रुपये से अधिक
पटना से मुंबई 13 हजार रुपये से अधिक
पटना से बेंगलुरु 11 हजार रुपये से अधिक
पटना से चंडीगढ़ 14 हजार रुपये से अधिक
पटना से पुणे 15 हजार रुपये से अधिक
पटना से अहमदाबाद 10 हजार रुपये से अधिक

फ्लाइटों का किराया सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना से भी अधिक हो गया है। एयरलाइंस कंपनियों के अनुसार, छठ पर्व के बाद यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से किराए में यह बढ़ोतरी हुई है। 03 नवंबर तक टिकट दरों में राहत मिलने की संभावना कम है। यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि जो लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं, वे अग्रिम बुकिंग कर लें ताकि अत्यधिक किराए से बचा जा सके।

