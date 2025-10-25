बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर पूछा कहां है छठ पर चलने वाली 12,000 स्पेशल ट्रेनें?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो- एएनआई)
बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को छठ को लेकर बिहार की यात्रा करने वाले यात्रियों से जुड़ा एक वीडियो शेयर कर लिखा छठ जैसे त्योहार के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। बिहार जानें वाले यात्रियों को दरवाजों और छतों पर लटक कर जाना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि कई ट्रेनों में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। बिहार में चुनाव के बीच राहुल गांधी ने बिहार के आस्था का पर्व छठ पर लोगों को अपने घर जाने में हो रही परेशानी की चर्चा कर एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है कि कहां है '12,000 स्पेशल ट्रेन ?'
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर दो वीडियो शेयर किया गया है। एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए दिखाया गया है और दूसरे में ट्रेनों की बोगियों में घुसने की जद्दोजहद करते रेल यात्रियों का वीडियो है। राहुल ने दोनों वीडियो को अपने एक्स पर शेयर करते हुए दावा किया गया है कि, 'बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। सफर अमानवीय हो गया है। 'उन्होंने आगे लिखा है कि 'त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाईदूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं है घर लौटने की लालसा भी है।....लेकिन यह लालसा अब संघर्ष बन गई है।' आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि 'फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं.....कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें?'
राहुल गांधी ने सवालिया लहजे में कहा है कि क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में अपने घर लौटने को मजबूर हैं?' आगे राहुल गांधी ने लिखा है कि राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिले, तो हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, राजग की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता-जागता सबूत हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग