बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर पूछा कहां है छठ पर चलने वाली 12,000 स्पेशल ट्रेनें?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर दो वीडियो शेयर किया गया है। एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए दिखाया गया है और दूसरे में ट्रेनों की बोगियों में घुसने की जद्दोजहद करते रेल यात्रियों का वीडियो है। राहुल ने दोनों वीडियो को अपने एक्स पर शेयर करते हुए दावा किया गया है कि, 'बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। सफर अमानवीय हो गया है। 'उन्होंने आगे लिखा है कि 'त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाईदूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं है घर लौटने की लालसा भी है।....लेकिन यह लालसा अब संघर्ष बन गई है।' आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि 'फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं.....कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें?'