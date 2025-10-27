छठ अर्घ्य से पहले भागलपुर में पसरा मातम, गंगा नदी में डूबने से 4 मासूमों की मौत, एक-दूसरे को बचाते हुए गई जान

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों में जुटा जुटे बिहार के भागलपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। जिले के नवगछिया अनुमंडल स्थित इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में सोमवार को गंगा नदी में डूबने से एक ही गांव के चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बच्चे छठ घाट बनाने के बाद नदी में स्नान कर रहे थे और गहरे पानी में फंसे अपने एक साथी को बचाने की कोशिश में वो खुद काल के गाल में समा गए। घटना की सूचना मिलने पर इस्माइलपुर थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।