Bihar Politics: चिराग पासवान कब करेंगे शादी? जानिए कमिटमेंट से जुड़े इस सवाल पर लोजपा प्रमुख ने क्या कहा…

Bihar Politics लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJP-R) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरा संकल्प विकसित बिहार बनाने का है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच रखता हूं। ऐसे में व्यक्तिगत कमिटमेंट के लिए समय नहीं है। चिराग पासवान शादी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा जो लक्ष्य है उसमें शादी के लिए एकदम से समय नहीं है। चिराग पासवान एक डिजिटल चैनल से बातचीत के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप कतई हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि आप जब किसी को ब्याह कर अपने घर लाते हैं, तो फिर उनके प्रति आपकी जवाबदेही होती है। आप एक साथ दोहरी जिम्मेदारी कैसे फिर निभा सकते हैं।