पटना

Bihar Politics: चिराग पासवान कब करेंगे शादी? जानिए कमिटमेंट से जुड़े इस सवाल पर लोजपा प्रमुख ने क्या कहा…

Bihar Politics चिराग पासवान से शादी से जुड़े सवाल पर कहा कि मेरा लक्ष्य अब विकसित बिहार बनाने का है। शादी बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए मेरे पास समय नहीं है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 20, 2025

लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। फोटो- X/@iChiragPaswan

Bihar Politics लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJP-R) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरा संकल्प विकसित बिहार बनाने का है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच रखता हूं। ऐसे में व्यक्तिगत कमिटमेंट के लिए समय नहीं है। चिराग पासवान शादी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा जो लक्ष्य है उसमें शादी के लिए एकदम से समय नहीं है। चिराग पासवान एक डिजिटल चैनल से बातचीत के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप कतई हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि आप जब किसी को ब्याह कर अपने घर लाते हैं, तो फिर उनके प्रति आपकी जवाबदेही होती है। आप एक साथ दोहरी जिम्मेदारी कैसे फिर निभा सकते हैं।

शादी करेंगे या नहीं करेंगे?

डिजिटल चैनल में जब उनसे सीधा सवाल किया कि क्या आप शादी करेंगे? या फिर नहीं करेंगे? इसपर उन्होंने साफ कर दिया कि मेरे पास अभी जो जिम्मेदारी है उसको देखते हुए तो लगता है कि शादी के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने आगे बिना तेजस्वी यादव को नाम लिए कहा कि मेरे छोटे भाई कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है मुझे शादी कर लेनी चाहिए? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ जल्दी में होने वाला है। चिराग पासवान लोजपा के संस्थापक और समाजवादी नेता रामविलास पासवान के एकलौते पुत्र हैं। 31 अक्तूबर को वो 43 वर्ष के हो जायेंगे। अभी 42 वर्ष के हैं।

तेजस्वी यादव ने क्या कहा था?

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की उपस्थिति में चिराग पासवान करने की सलाह देते हुए कहा था कि बड़े भाई चिराग पासवान को शादी कर लेनी चाहिए। उम्र हो गया है, मैं तो उनसे छोटा हूं। मैंने शादी भी कर ली है और मेरे दो बच्चे भी हैं। तेजस्वी यादव के इस बात पर बगल में बैठे राहुल गांधी ने अपने ऊपर चुटकी लेते हुए कहा था कि यह उनपर भी लागू होता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

20 Sept 2025 12:39 pm

Published on:

20 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: चिराग पासवान कब करेंगे शादी? जानिए कमिटमेंट से जुड़े इस सवाल पर लोजपा प्रमुख ने क्या कहा…

