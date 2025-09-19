SDRF को पटना में मिला 300 करोड़ का नया घर, सीएम नीतीश ने किया विश्वस्तरीय भवन का उद्घाटन

बिहार अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक और मज़बूत कदम बढ़ा चुका है। राजधानी पटना जिले के बिहटा में राज्य आपदा प्रबंधन बल (SDRF) का नया मुख्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भवन का उद्घाटन किया। लगभग 300 करोड़ की लागत से तैयार यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और आने वाले समय में राज्य को आपदा से निपटने में और सक्षम बनाएगा। इस भवन के तैयार हो जाने से न केवल जवानों को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों में भी गुणात्मक सुधार होगा।