SDRF को पटना में मिला 300 करोड़ का नया घर, सीएम नीतीश ने किया विश्वस्तरीय भवन का उद्घाटन

पटना में 300 करोड़ रुपये की लागत से बने SDRF के नए मुख्यालय का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। यह विश्वस्तरीय भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे बिहार का आपदा प्रबंधन और मज़बूत होगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 19, 2025

SDRF बिल्डिंग का उद्घाटन करते सीएम नीतीश
SDRF बिल्डिंग का उद्घाटन करते सीएम नीतीश (फोटो-जहीर सुहैब)

बिहार अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक और मज़बूत कदम बढ़ा चुका है। राजधानी पटना जिले के बिहटा में राज्य आपदा प्रबंधन बल (SDRF) का नया मुख्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भवन का उद्घाटन किया। लगभग 300 करोड़ की लागत से तैयार यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और आने वाले समय में राज्य को आपदा से निपटने में और सक्षम बनाएगा। इस भवन के तैयार हो जाने से न केवल जवानों को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों में भी गुणात्मक सुधार होगा।

वर्षों से महसूस हो रही थी ज़रूरत

SDRF कमांडेंट राजेश कुमार ने बताया कि लंबे समय से विभाग के पास स्थायी और सुसज्जित मुख्यालय भवन की कमी थी। जवानों को प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता था और रहने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब नए भवन से इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा।

कमांडेंट ने बताया, “भवन परिसर में अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर, डीप ड्राइविंग और आपदा रेस्क्यू ड्रिल की सभी सुविधाएँ मौजूद हैं। इसके अलावा जवानों के रहने के लिए अलग से बैरक और आधुनिक क्लासरूम बनाए गए हैं। पूरे कैंपस को इस तरह तैयार किया गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में जवान बिना बाधा अपनी ड्यूटी निभा सकें।”

दो साल पहले रखी गई थी नींव

करीब दो साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इस भवन का शिलान्यास किया था। उस समय इसकी लागत लगभग 290 करोड़ रुपये आंकी गई थी। अब यह भवन पूरी तरह से तैयार होकर जवानों और विभाग के लिए समर्पित कर दिया गया है।

बिहार में आपदा प्रबंधन को मिलेगा नया आयाम

बिहार अक्सर बाढ़, भूकंप, आगजनी और सड़क हादसों जैसी प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। हर बार SDRF की टीमों ने मोर्चा संभालकर लोगों की जान बचाई है। नए मुख्यालय के साथ अब इनकी क्षमता और भी बढ़ जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार गंभीर है। उन्होंने कहा कि बाढ़ और आपदा के समय SDRF जवानों का योगदान अतुलनीय है और इसी वजह से सरकार ने उनकी सुविधाओं के लिए यह कदम उठाया है।

भवन की प्रमुख विशेषताएं

  • जवानों के लिए आधुनिक बैरक और आवासीय व्यवस्था
  • हाई-टेक ट्रेनिंग ग्राउंड और मॉड्यूलर क्लासरूम
  • डीप ड्राइविंग और आपदा रेस्क्यू ड्रिल की व्यवस्था
  • अत्याधुनिक कमांड कंट्रोल सेंटर
  • आपदा अध्ययन और रिसर्च की सुविधा

उद्घाटन के मौके पर नेता और अधिकारी रहे मौजूद

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल समेत कई वरिष्ठ मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार ने भवन का उद्घाटन करने के बाद पूरे परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

