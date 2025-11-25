बिहार के 1 करोड़ युवाओं को अगले पांच सालों में नौकरी कैसे मिलेगी? CM नीतीश कुमार ने बताया मास्टर प्लान

Bihar CM Nitish Kumar(Image Source-'X-Nitish Kumar')
बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब वे राज्य के युवाओं को नौकरी देने के एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मंगलवार को CM ने राज्य के युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए एक बड़ा रोडमैप पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक डिटेल्ड पोस्ट में उन्होंने बताया कि अगले पांच सालों में बिहार में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नई सरकार ने बनने के तुरंत बाद ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।
नीतीश कुमार ने बताया कि सात निश्चय-2 के तहत 2020-25 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के दूसरे मौके दिए गए हैं। राज्य अब 2025 और 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बना रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को मौके देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकारी, प्राइवेट और इंडस्ट्री समेत सभी सेक्टर में रोज़गार पैदा किए जाएंगे। इसे हासिल करने के लिए राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि आने वाले सालों में बिहार को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है, जो प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगी और उन्हें तेज़ी से लागू करना सुनिश्चित करेगी।
नीतीश ने कहा कि बिहार को भविष्य में ग्लोबल बैक-एंड और ग्लोबल वर्कप्लेस के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसके लिए बिहार से जुड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और इकोनॉमिस्ट्स से सुझाव लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, “बिहार की सबसे बड़ी युवा आबादी ही इसकी ताकत है। अगर उन्हें सही गाइडेंस मिले, तो बिहार देश का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला राज्य बन सकता है।”
सरकार ने बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और नई मिलें लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा, राज्य में बड़े पैमाने पर नई इंडस्ट्री लगाने को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जा रही है। नीतीश ने कहा कि बिहार बिजली, पानी, सड़क, IT, कनेक्टिविटी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जैसे सभी क्षेत्रों में तैयार है। सरकार का मकसद बिहार को इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है।
पोस्ट के आखिर में, नीतीश कुमार ने साफ-साफ कहा, “हमने राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। और हम जो भी शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं।”
