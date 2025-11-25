बिहार के 1 करोड़ युवाओं को अगले पांच सालों में नौकरी कैसे मिलेगी? CM नीतीश कुमार ने बताया मास्टर प्लान

बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब वे राज्य के युवाओं को नौकरी देने के एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मंगलवार को CM ने राज्य के युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए एक बड़ा रोडमैप पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक डिटेल्ड पोस्ट में उन्होंने बताया कि अगले पांच सालों में बिहार में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नई सरकार ने बनने के तुरंत बाद ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।