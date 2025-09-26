Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार चुनाव में NDA को मुस्लिम वोट दिलाएंगे शाहरुख खान? आमने-सामने कांग्रेस और BJP, नेशनल अवार्ड बना चर्चा का कारण

बिहार विधानसभा चुनाव में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड ही इसलिए दिया गया ताकि बिहार चुनव में मुस्लिम वोटरों को लुभाया जा सके। 

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 26, 2025

शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद, फैंस ने उठाया सवाल
(फोटो सोर्स: शाहरुख खान के X द्वारा)

विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार सियासी बयानबाजी के सेंटर में हैं राज्य के मुस्लिम वोट बैंक। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का हालिया नेशनल अवॉर्ड भी चर्चा में आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान को यह पुरस्कार बिहार के चुनावी माहौल में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए दिया गया है।

कांग्रेस का आरोप और गिरिराज का जवाब

महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि शाहरुख खान को यह सम्मान मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए दिया गया है। वहीं NDA नेताओं ने इस आरोप का करारा जवाब दिया है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति सबका साथ, सबका विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा, “पहले नेशनल अवॉर्ड बेचे जाते थे, अब योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है।”

गिरिराज सिंह ने बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि सम्मान लायक लोगों को अवॉर्ड दिया जाता है, किसी विशेष समुदाय को लुभाने के लिए नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। कांग्रेस इसी तरह की राजनीति करती रही है।”

चेतन आनंद भी कांग्रेस पर हुए हमलावर

इसी बीच, शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और मौजूदा विधायक चेतन आनंद ने कहा कि कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नेशनल अवॉर्ड जाति और धर्म देखकर नहीं दिया जाता। यह केवल योग्य और डिजर्व करने वाले व्यक्ति को मिलता है। चेतन ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की मानसिकता मुस्लिम वोटरों को डराकर वोट लेने की रही है।

सियासी जानकारों का मानना है कि बिहार में मुस्लिम वोटों की इस बढ़ती सियासत में, शाहरुख खान के नेशनल अवॉर्ड को कांग्रेस ने राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की है। वहीं, बीजेपी इसे योग्यता और पारदर्शिता के मुद्दे पर लेकर विपक्ष पर पलटवार कर रही है।

सीमांचल में मुस्लिम वोट निर्णायक

बिहार में सीमांचल, मुजफ्फरपुर और सिवान जैसे जिलों में मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में, कांग्रेस की कोशिश है कि यह अवॉर्ड सियासी तौर पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए। दूसरी ओर, बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी समुदाय के वोट की चिंता नहीं, बल्कि विकास और समान अवसर देने की नीति पर ध्यान है।

Updated on:

26 Sept 2025 10:43 am

Published on:

26 Sept 2025 10:41 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव में NDA को मुस्लिम वोट दिलाएंगे शाहरुख खान? आमने-सामने कांग्रेस और BJP, नेशनल अवार्ड बना चर्चा का कारण

