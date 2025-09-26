बिहार चुनाव में NDA को मुस्लिम वोट दिलाएंगे शाहरुख खान? आमने-सामने कांग्रेस और BJP, नेशनल अवार्ड बना चर्चा का कारण

महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि शाहरुख खान को यह सम्मान मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए दिया गया है। वहीं NDA नेताओं ने इस आरोप का करारा जवाब दिया है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति सबका साथ, सबका विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा, “पहले नेशनल अवॉर्ड बेचे जाते थे, अब योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है।”