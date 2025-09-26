Bihar Police SI Recruitment 2025 के लिए आवेदन शुरू, अप्लाई करते समय ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानें कैसे बचें

Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 26 सितंबर से शुरू हो गई है। दरोगा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है। लेकिन आवेदन करते समय छोटी-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। भर्ती आयोग (BPSSC) ने साफ कर दिया है कि गलत जानकारी देने या फॉर्म अधूरा भरने जैसी गलतियों पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि फॉर्म भरते समय बेहद सावधानी बरती जाए और उन आम गलतियों से बचा जाए जिनकी वजह से आवेदन सीधे रिजेक्ट हो सकता है। चलिए जानते हैं आपको कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने सब इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इनमें से 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
|विवरण (Details)
|जानकारी (Information)
|आवेदन शुरू होने की तारीख(Bihar Police SI Recruitment 2025 Online Apply Date)
|26 सितंबर 2025
|आवेदन की अंतिम तारीख
|26 अक्टूबर 2025
|योग्यता
|किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (किसी भी स्ट्रीम से)
|आयु सीमा (सामान्य वर्ग)
|20 से 37 वर्ष
|आयु सीमा (महिला उम्मीदवार)
|अधिकतम 40 वर्ष
|आरक्षित वर्ग
|नियमानुसार आयु सीमा में छूट
|ऑनलाइन आवेदन
|bpssc.bihar.gov.in
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सभी डाक्यूमेंट्स तैयार रखें। अधिक जानकारी के लिए BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें।