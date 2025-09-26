Bihar Police SI Recruitment 2025 के लिए आवेदन शुरू, अप्लाई करते समय ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानें कैसे बचें

Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 26 सितंबर से शुरू हो गई है। दरोगा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है। लेकिन आवेदन करते समय छोटी-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। भर्ती आयोग (BPSSC) ने साफ कर दिया है कि गलत जानकारी देने या फॉर्म अधूरा भरने जैसी गलतियों पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि फॉर्म भरते समय बेहद सावधानी बरती जाए और उन आम गलतियों से बचा जाए जिनकी वजह से आवेदन सीधे रिजेक्ट हो सकता है। चलिए जानते हैं आपको कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं।