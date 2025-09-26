Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar Police SI Recruitment 2025 के लिए आवेदन शुरू, अप्लाई करते समय ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानें कैसे बचें

Bihar Police SI Recruitment 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय इन गलतियों से बचना जरूरी है नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

पटना

Rahul Yadav

Sep 26, 2025

Bihar Police SI Recruitment 2025
Bihar Police SI Recruitment 2025 (Image: Gemini)

Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 26 सितंबर से शुरू हो गई है। दरोगा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है। लेकिन आवेदन करते समय छोटी-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। भर्ती आयोग (BPSSC) ने साफ कर दिया है कि गलत जानकारी देने या फॉर्म अधूरा भरने जैसी गलतियों पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि फॉर्म भरते समय बेहद सावधानी बरती जाए और उन आम गलतियों से बचा जाए जिनकी वजह से आवेदन सीधे रिजेक्ट हो सकता है। चलिए जानते हैं आपको कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं।

Bihar Police SI Recruitment 2025 से जुड़ी डिटेल्स

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने सब इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इनमें से 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

विवरण (Details)जानकारी (Information)
आवेदन शुरू होने की तारीख(Bihar Police SI Recruitment 2025 Online Apply Date)26 सितंबर 2025
आवेदन की अंतिम तारीख26 अक्टूबर 2025
योग्यताकिसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (किसी भी स्ट्रीम से)
आयु सीमा (सामान्य वर्ग)20 से 37 वर्ष
आयु सीमा (महिला उम्मीदवार)अधिकतम 40 वर्ष
आरक्षित वर्गनियमानुसार आयु सीमा में छूट
ऑनलाइन आवेदनbpssc.bihar.gov.in

बिहार दरोगा भर्ती फॉर्म में न करें ये गलतियां

  • फॉर्म भरते समय छोटी सी चूक भी आपके आवेदन को रद्द कर सकती है। आयोग ने खुद उन गलतियों की सूची जारी की है जिनसे बचना बेहद जरूरी है।
  • आवेदन पत्र का पहला भाग भरना लेकिन दूसरा भाग पूरा करके सब्मिट न करना।
  • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड न करना या किसी और का फोटो/सिग्नेचर अपलोड करना।
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान न करना या भुगतान के बाद चार्जबैक कर लेना।
  • आवेदन में गलत जानकारी देना, जैसे गलत जेंडर भरना।
  • गलत कैटेगरी भरना या अनारक्षित उम्मीदवार का आरक्षित कैटेगेरी का दावा करना।
  • डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गलत सूचना पाया जाना।
  • पात्रता शर्तें पूरी न करना, जैसे आयुसीमा पार होना या समय सीमा तक डिग्री न होना।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
  • किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा पाया जाना।
  • परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षण में धोखाधड़ी करना या कोशिश करना।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सभी डाक्यूमेंट्स तैयार रखें। अधिक जानकारी के लिए BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें।

ये भी पढ़ें

यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव: अब सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार कर पाएंगे आवेदन, उम्र सीमा भी हुई कम, देखें डिटेल्स
शिक्षा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

26 Sept 2025 09:44 am

Hindi News / Education News / Bihar Police SI Recruitment 2025 के लिए आवेदन शुरू, अप्लाई करते समय ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानें कैसे बचें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.