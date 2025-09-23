यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव: अब सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार कर पाएंगे आवेदन, उम्र सीमा भी हुई कम, देखें डिटेल्स

UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में जल्द ही 44 हजार से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती होने जा रही है। इस बार भर्ती नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब केवल वही युवा आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट (12वीं) पास की हो। पहले इसके लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल थी लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है।