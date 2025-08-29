Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी में 45 हजार से ज्यादा पदों पर होगी होमगार्डों की बंपर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई

UP Home Guard Vacancy: उत्तर प्रदेश में 45 हजार से ज्यादा होमगार्ड पदों पर बंपर भर्ती जल्द शुरू होगी। जानें, पहली बार होने वाली लिखित परीक्षा, नई आयु सीमा और चयन प्रक्रिया में हुए बड़े बदलावों के बारे में पूरी जानकारी।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 29, 2025

UP Home Guard Recruitment,Uttar Pradesh Home Guard,Home Guard Vacancy,UP Home Guard New Recruitment,Home Guard Written Exam,UP Home Guard 50000 Posts,Yogi Adityanath,Government Jobs in UP,Home Guard Age Limit,Home Guard Selection Process,UP Home Guard Online Form, Home Guard Bharti 2024, यूपी होमगार्ड भर्ती, होमगार्ड वैकेंसी, यूपी होमगार्ड नई भर्ती ,होमगार्ड लिखित परीक्षा ,योगी आदित्यनाथ होमगार्ड, उत्तर प्रदेश होमगार्ड ,होमगार्ड भर्ती 2024 ,होमगार्ड चयन प्रक्रिया, 50 हजार होमगार्ड पद ,होमगार्ड आयु सीमा ,यूपी होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म, UP Home Guard Recruitment, UP Home Guard Vacancy

UP Home Guard Vacancy: उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा मौका आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खाली पड़े 45 हजार से ज्यादा होमगार्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। यह भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।

UP Home Guard Vacancy के लिए नया बोर्ड बनेगा

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से एक नया बोर्ड बनाया जाएगा, जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की निगरानी करेगा। इसका लक्ष्य एक तय समय-सीमा के भीतर योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है।

ये भी पढ़ें

गोंडा- अयोध्या रेल खंड पर मिला ट्रक ड्राइवर का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
गोंडा
Gonda

प्रदेश में कुल 1,18,348 स्वीकृत पद

सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, यह अब तक की सबसे बड़ी होमगार्ड भर्ती (UP Home Guard Vacancy) में से एक हो सकती है। हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि होमगार्ड विभाग में भारी संख्या में पद खाली हैं। प्रदेश में कुल 1,18,348 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में केवल 71,155 होमगार्ड ही सक्रिय हैं। इस तरह करीब 47,193 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने का रास्ता अब साफ हो गया है।

चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के निर्देश दिए हैं ताकि यह पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। इन बदलावों के तहत अब होमगार्डों के चयन के लिए लिखित परीक्षा कराने को कहा गया है। इसके साथ ही, भर्ती के लिए पंजीकरण की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पात्रता मानदंडों को समय के अनुसार आधुनिक बनाया जाए और पूरी परीक्षण प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि प्रदेश को सबसे योग्य और कुशल होमगार्ड मिल सकें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 08:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में 45 हजार से ज्यादा पदों पर होगी होमगार्डों की बंपर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.