यूपी में 45 हजार से ज्यादा पदों पर होगी होमगार्डों की बंपर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के निर्देश दिए हैं ताकि यह पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। इन बदलावों के तहत अब होमगार्डों के चयन के लिए लिखित परीक्षा कराने को कहा गया है। इसके साथ ही, भर्ती के लिए पंजीकरण की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पात्रता मानदंडों को समय के अनुसार आधुनिक बनाया जाए और पूरी परीक्षण प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि प्रदेश को सबसे योग्य और कुशल होमगार्ड मिल सकें।