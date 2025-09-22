Rajasthan Grade 4 Result 2025 जल्द होगा जारी, जानें कब और कैसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट

Rajasthan Grade 4 Result 2025: राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSSB) जल्द ही ग्रेड 4 यानी क्लास IV परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। यह परीक्षा 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच पूरे राज्य में आयोजित की गई थी। लगभग 1300 परीक्षा केंद्रों पर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था जिसमें कुल 53479 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है।
राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा इस साल देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक मानी जा रही है। इस परीक्षा में 24.71 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इसे तीन दिनों तक दो शिफ्टों में आयोजित किया गया था। इस वजह से उम्मीदवारों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से परीक्षा देने का मौका मिला।
बोर्ड की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है लेकिन अनुमान है कि अक्टूबर 2025 तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परिणाम घोषित होने के बाद सभी उम्मीदवार इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
ग्रेड 4 परीक्षा राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में क्लरिकल और मंत्रालयिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेते हैं इसलिए रिजल्ट का इंतजार हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है।
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट या PDF जरूर सेव कर लें। इससे भविष्य में किसी भी तरह के आधिकारिक काम या शिकायत में मदद मिलेगी।