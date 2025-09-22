Rajasthan Grade 4 Result 2025 जल्द होगा जारी, जानें कब और कैसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट

Rajasthan Grade 4 Result 2025: राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSSB) जल्द ही ग्रेड 4 यानी क्लास IV परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। यह परीक्षा 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच पूरे राज्य में आयोजित की गई थी। लगभग 1300 परीक्षा केंद्रों पर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था जिसमें कुल 53479 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है।