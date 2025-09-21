IBPS PO Prelims Result 2025 कब आएगा? जानिए परिणाम की संभावित तारीख, डाउनलोड लिंक और आगे की रणनीति

आईबीपीएस पीओ/एमटी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन इस साल 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। यह परीक्षा 100 अंकों की थी और उम्मीदवारों को प्रश्न हल करने के लिए कुल 60 मिनट का समय दिया गया था। इसके साथ ही, गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई थी।