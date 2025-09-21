IBPS PO Prelims Result 2025 कब आएगा? जानिए परिणाम की संभावित तारीख, डाउनलोड लिंक और आगे की रणनीति

IBPS PO Prelims Result 2025 Date: IBPS PO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) बहुत जल्द प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। तजा जानकारी के अनुसार, रिजल्ट की घोषणा सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में होने की संभावना है।
आईबीपीएस पीओ/एमटी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन इस साल 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। यह परीक्षा 100 अंकों की थी और उम्मीदवारों को प्रश्न हल करने के लिए कुल 60 मिनट का समय दिया गया था। इसके साथ ही, गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई थी।
उम्मीदवारों को अपना स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके देख सकते हैं।
जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा पास करेंगे, वे अब IBPS PO Mains Exam 2025 में शामिल होंगे। मेन्स परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को होगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों का मूल्यांकन निम्न विषयों पर किया जाएगा।
कुल, मिलकर IBPS PO Prelims Result 2025 का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार ibps.in वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द से जल्द स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें।