शिक्षा

IBPS PO Prelims Result 2025 कब आएगा? जानिए परिणाम की संभावित तारीख, डाउनलोड लिंक और आगे की रणनीति

IBPS PO Prelims Result 2025: IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। देखें रिजल्ट चेक करने का तरीका और अगले चरण की जानकारी।

भारत

Rahul Yadav

Sep 21, 2025

IBPS PO Prelims Result 2025 Date
IBPS PO Prelims Result 2025 Date (Image: Freepik)

IBPS PO Prelims Result 2025 Date: IBPS PO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) बहुत जल्द प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। तजा जानकारी के अनुसार, रिजल्ट की घोषणा सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में होने की संभावना है।

परीक्षा का आयोजन कब हुआ था?

आईबीपीएस पीओ/एमटी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन इस साल 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। यह परीक्षा 100 अंकों की थी और उम्मीदवारों को प्रश्न हल करने के लिए कुल 60 मिनट का समय दिया गया था। इसके साथ ही, गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई थी।

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

उम्मीदवारों को अपना स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके देख सकते हैं।

  • सबसे पहले IBPS की वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
  • होम पेज पर 'IBPS PO/MT Prelims Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।
  • सबमिट करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सेव कर लें।

अगला चरण क्या है?

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा पास करेंगे, वे अब IBPS PO Mains Exam 2025 में शामिल होंगे। मेन्स परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को होगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों का मूल्यांकन निम्न विषयों पर किया जाएगा।

  • रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड
  • जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस
  • इंग्लिश लैंग्वेज
  • डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन

कुल, मिलकर IBPS PO Prelims Result 2025 का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार ibps.in वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द से जल्द स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें।

