Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार में सब-इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

Bihar Police SI Vacancy 2025: BPSSC ने सब-इंस्पेक्टर (SI) के 1799 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। जानें पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी डिटेल।

पटना

Rahul Yadav

Sep 24, 2025

Bihar Police SI Vacancy 2025
Bihar Police SI Vacancy 2025 (Image: Grok AI)

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 1799 पदों पर नियुक्ति होगी जिनमें 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

भर्ती से जुड़ी मुख्य बातें

भर्ती निकाय: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC)

पद का नाम: पुलिस अवर निरीक्षक (Sub Inspector)

विज्ञापन संख्या: 05/2025

कुल पद: 1799 (614 महिला)

शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate)

आयु सीमा क्या है?

सामान्य वर्ग पुरुष: 20 से 37 वर्ष

सामान्य वर्ग महिला: अधिकतम 40 वर्ष

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग: अधिकतम 40 वर्ष

एससी/एसटी और थर्ड जेंडर: अधिकतम 42 वर्ष

ऊंचाई (Height) कितनी चाहिए?

पुरुष (UR/OBC): 165 सेमी

पुरुष (EBC/SC/ST): 160 सेमी

सभी वर्ग की महिलाएं: 155 सेमी

महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन: 48 किलोग्राम

वेतनमान: लेवल-06

चयन प्रक्रिया क्या है?

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा।

  • प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
  • मुख्य परीक्षा (Mains)
  • शारीरिक दक्षता/परीक्षण (PET/PMT)

लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 20 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

  • सभी कैटेगेरी (पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर): 100 रुपये
  • भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन कैसे करें?

  • उम्मीदवार को सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  • वहां Advt No-05/2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें।
  • मांगी गई सभी जानकारी और शैक्षणिक डिटेल्स सही-सही भरें।
  • हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • फॉर्म भरने के बाद उसे एक बार ध्यान से चेक करें और सबमिट करें।
  • भविष्य के लिए आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 राज्य के उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो पुलिस सेवा में करियर बनाना चाहते हैं। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन करें और तैयारी शुरू कर दें। भर्ती से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए नियमित रूप से BPSSC की वेबसाइट देखते रहें।

