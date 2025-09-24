Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार में सब-इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 1799 पदों पर नियुक्ति होगी जिनमें 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
भर्ती निकाय: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC)
पद का नाम: पुलिस अवर निरीक्षक (Sub Inspector)
विज्ञापन संख्या: 05/2025
कुल पद: 1799 (614 महिला)
शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate)
सामान्य वर्ग पुरुष: 20 से 37 वर्ष
सामान्य वर्ग महिला: अधिकतम 40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग: अधिकतम 40 वर्ष
एससी/एसटी और थर्ड जेंडर: अधिकतम 42 वर्ष
पुरुष (UR/OBC): 165 सेमी
पुरुष (EBC/SC/ST): 160 सेमी
सभी वर्ग की महिलाएं: 155 सेमी
महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन: 48 किलोग्राम
वेतनमान: लेवल-06
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा।
लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 20 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 राज्य के उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो पुलिस सेवा में करियर बनाना चाहते हैं। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन करें और तैयारी शुरू कर दें। भर्ती से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए नियमित रूप से BPSSC की वेबसाइट देखते रहें।