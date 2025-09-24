Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार में सब-इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 1799 पदों पर नियुक्ति होगी जिनमें 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।