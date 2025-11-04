कभी 33 चीनी मिलें थीं, अब खंडहर बचे हैं… कांग्रेस ने बताया बिहार में कैसे हुआ उद्योग का पतन

जयराम रमेश ने कहा कि एनडीए सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार ने बिहार के उद्योगों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा, “अशोक पेपर मिल का 400 एकड़ परिसर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, मशीनें सड़ गईं और मजदूर उजड़ गए। कभी बिहार में 33 से अधिक चीनी मिलें थीं, जिनका देश के कुल उत्पादन में 40% हिस्सा था, लेकिन आज उनमें से अधिकांश बंद हैं, सकरी, रैयम, लोहट, मोतीपुर, बनमनखी, मोतिहारी… सभी का यही हाल है। मशीनें ट्रकों में भरकर कबाड़ में बेच दी गईं।” उन्होंने सवाल उठाया कि “प्रधानमंत्री हर चुनाव में इन्हें दोबारा चालू कराने का वादा करते हैं, लेकिन उनके वादों के बाद एक के बाद एक मिलें बंद होती गईं।”