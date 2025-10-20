Congress Candidates List: कांग्रेस की बिहार चुनाव को लेकर चौथी लिस्ट जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

आज दूसरे चरण का भी नामांकन समाप्त हो रहा है। लेकिन, महागठबंधन में अबतक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर सका है। महागठबंधन में किस दल को कितनी और कौन-कौन सी सीटें दी गई हैं। यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसकी वजह से बिहार की कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दल एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। आरजेडी ने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की कुटुम्बा सीट पर भी अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। इसके साथ ही एक दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे राजद और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होने की संभावना है।