Congress Candidates List: कांग्रेस की बिहार चुनाव को लेकर चौथी लिस्ट जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

Congress Candidates List: कांग्रेस ने दूसरे चरण के नामांकन से ठीक एक दिन पहले अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दूसरे चरण के नामांकन का आज अन्तिम दिन है। कांग्रेस ने अब तक 60 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। रविवार को देर रात जारी हुई चौथी सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम है। बता दें कि कांग्रेस ने पहली लिस्ट 16 अक्टूबर को रिलीज की थी, जिसमें 48 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 1 और तीसरी लिस्ट में 5 कैंडिडेट्स का नाम था।
कांग्रेस की ओर से जारी चौथी लिस्ट में वाल्मीकि नगर से कांग्रेस ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अबीदुर रहमान को अररिया, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा विधानसभा सीट से विनोद चौधरी को टिकट दिया है। कहलगांव सीट पर कांग्रेस और RJD के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन, कांग्रेस ने इस सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है।
बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों में तल्खी बढ़ गई है। सीटों के बंटवारे पर अब प्रदेश के नेताओं के बीच बातचीत भी बंद है। गठबंधन में घटक दलों के बीच पूरी तरह संवादहीनता की स्थिति है। 10 सीटें पर गठबंधन के दो-दो प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। वे आमने-सामने की लड़ाई पर आमदा हैं। यही कारण है कि कटुता भी बढ़ गई है। पहले चरण का नामांकन का डेट समाप्त हो चुका है। पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम वापस लेने का आज (20 अक्तूबर) अन्तिम दिन है।
आज दूसरे चरण का भी नामांकन समाप्त हो रहा है। लेकिन, महागठबंधन में अबतक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर सका है। महागठबंधन में किस दल को कितनी और कौन-कौन सी सीटें दी गई हैं। यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसकी वजह से बिहार की कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दल एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। आरजेडी ने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की कुटुम्बा सीट पर भी अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। इसके साथ ही एक दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे राजद और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होने की संभावना है।
