पटना में 5 घंटे चली CWC बैठक, कांग्रेस ने पास किए दो बड़े प्रस्ताव, वोट चोरी पर 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का ऐलान

CWC की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने की रणनीति बना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक महागठबंधन के भीतर भी नई सियासी हलचल पैदा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने फैसलों से आरजेडी समेत सहयोगी दलों को यह संदेश दे दिया है कि वह सीट बंटवारे और सीएम फेस के मुद्दे पर दबाव बनाए रखेगी।