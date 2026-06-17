सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन कोसी एक्सप्रेस से लेकर इंटरसिटी तक पर छात्रों का कब्जा, AC कोच में तोड़फोड़

शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुए हंगामा और पथराव की घटनाओं को देखते हुए पटना जंक्शन समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में रेलवे पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के सामने सुरक्षा व्यवस्था असहाय नजर आई। दानापुर मंडल में अतिरिक्त 150 आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। पूरे घटनाक्रम पर निगरानी के लिए वरिष्ठ कमांडेंट अधिकारी की देखरेख में दानापुर में एक अलग कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जा रहा है।