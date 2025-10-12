CPI Candidate List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले सीपीआई ने उतारे 6 उम्मीदवार, नामांकन के लिए दिए चुनावी सिंबल

CPI Candidate List बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के छह दिनों के बाद भी महागठंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने छह उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिंबल दे दिया है। पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव के लिए नामांकन करने का निर्देश देते हुए क्षेत्र में भेज दिया है। पार्टी ने निवर्तमान विधायक रामरतन सिंह को तेघड़ा और सूर्यकांत पासवान को बखरी से टिकट दिया है।