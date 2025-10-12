Patrika LogoSwitch to English

CPI Candidate List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले सीपीआई ने उतारे 6 उम्मीदवार, नामांकन के लिए दिए चुनावी सिंबल

CPI Candidate List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले सीपीआई ने उतारे 6 उम्मीदवार

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Oct 12, 2025

Bihar Election 2025

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)

CPI Candidate List बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के छह दिनों के बाद भी महागठंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने छह उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिंबल दे दिया है। पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव के लिए नामांकन करने का निर्देश देते हुए क्षेत्र में भेज दिया है। पार्टी ने निवर्तमान विधायक रामरतन सिंह को तेघड़ा और सूर्यकांत पासवान को बखरी से टिकट दिया है।

महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं

इसी तरह पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार यादव को बांका, पूर्व सांसद एवं विधायक अवधेश कुमार राय को बछवाड़ा, रामनारायण यादव को झंझारपुर और राकेश कुमार पाण्डेय को हरलाखी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है।

बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए और महागठबंधन में इन सीटों पर नाम तय, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव
पटना
image

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

12 Oct 2025 07:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / CPI Candidate List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले सीपीआई ने उतारे 6 उम्मीदवार, नामांकन के लिए दिए चुनावी सिंबल

