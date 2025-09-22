पटना में पहली बार 24 सितंबर को CWC की बैठक, सोनिया-राहुल-खड़गे से बदलेगा बिहार का सियासी समीकरण?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऐतिहासिक बैठक की महत्ता पर जोर देते हुए बताया कि यह आयोजन पार्टी के बिहार में पुनर्निर्माण के लिए बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि यह बैठक कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर रणनीति बनाने और संगठन को नई ऊर्जा देने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा, "सदाकत आश्रम, जहां आजादी की लड़ाई की गूँज थी, अब बिहार के लिए फिर एक बार राजनीतिक सन्देश का केंद्र बनने वाला है।" राजेश राम ने भाजपा सरकार पर कड़ा हमला किया और कहा कि बिहार में जो ‘वोट चोरी’ और ‘बेरहमी पूर्ण सत्तासंघर्ष’ चल रहा है, वह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि CWC बैठक में इन मुद्दों पर पार्टी एकजुट होकर अपना संदेश जनता तक पहुंचाएगी।