पटना-बक्सर का सफर दो घंटे में होगा पूरा: दानापुर-बिहटा-कोइलवर एलिवेटेड कॉरिडोर से खत्म होगा जाम का झंझट

एनएचएआई के परियोजना निदेशक के अनुसार इस परियोजना से दोहरा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जो लोग पटना से सीधे बिहटा जाना चाहेंगे, वे एलिवेटेड कॉरिडोर का उपयोग कर सकेंगे, जबकि अन्य जगहों पर जाने वाले लोग एलिवेटेड के नीचे बने बाइपास से यात्रा कर सकेंगे। एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे भी चार लेन की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दानापुर–बिहटा–कोइलवर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण वर्ष 2024 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पटना–बिहटा मार्ग पर यातायात के भारी दबाव को कम करना है। वर्तमान में इस सड़क पर रोजाना लंबा जाम लगता है, जिससे लोगों को घंटों फंसे रहना पड़ता है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, छात्र, मरीज और व्यापारी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।