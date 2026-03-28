बेल पर ब्रेक: टूटी हड्डी, दिमाग में चोटें… सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आरोपी की जमानत , हाईकोर्ट की कार्यशैली पर उठाए सवाल

बिहार के गोपालपुर थाने में दर्ज एफआईआर में पीड़िता के परिजनों ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि शादी के महज डेढ़ साल बाद ही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की मां लालमुनि देवी ने आरोप लगाया कि शादी में 20 लाख रुपये नकद और करीब 6 लाख रुपये के जेवर दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोटों का खुलासा हुआ, जिसने पूरे मामले को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट के अनुसार, उसके सिर और छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं, दिमाग में गंभीर चोटें थीं और दिल को भी गंभीर क्षति पहुंची थी।