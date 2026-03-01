नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने की अटकलें तेज, महागठबंधन विधायक बोले—CM बने रहें, हम देंगे समर्थन

जदयू में निशांत कुमार की एंट्री और परिवारवाद के सवाल पर आईपी गुप्ता ने कहा कि वे इसे वंशवाद नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि एक पिता भी हैं। जैसे लालू यादव अपने बेटे को राजनीति में लाए, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसा किया, वैसे ही यह स्वाभाविक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इसे वंशवाद नहीं मानते और निशांत कुमार के राजनीति में आने का समर्थन करते हैं।