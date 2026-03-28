विकास की बात, अतीत का जिक्र और लालू पर सियासी वार, राज्य सभा जाने से पहले पढ़िए नीतीश ने क्यों की इसकी चर्चा?

राज्य सभा जाने से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने अपने सार्वजनिक भाषण में अपने शासन काल में विकास की बात, अतीत का जिक्र और लालू पर सियासी वार किया। उन्होंने कहा, "जब मैंने 24 नवंबर, 2005 को कार्यभार संभाला, तो मेरी पहली चुनौती कानून का राज स्थापित करना था। मुझसे पहले वालों ने कुछ भी नहीं किया था। लोग शाम होते ही अपने दरवाज़े बंद कर लेते थे। जब मैं एक सांसद के तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता था, तो मैंने यह अपनी आँखों से देखा था। वहाँ सांप्रदायिक तनाव था और बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे।" लालू प्रसाद का सीधे तौर पर नाम लिए बिना, उन्होंने आगे कहा, "जब उन्हें पद छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं किया।"