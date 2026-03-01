रामनवमी पर बड़ा हादसा: वैशाली में गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 5 लोग बहे, 3 के डूबने की आशंका

स्थानीय ग्रामीणों ने यह देखते ही पानी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद दो महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि, अब तक तीन लोगों का कोई पता नहीं चल सका है। लापता लोगों में 16 वर्षीय किशोरी, एक महिला और एक छोटी बच्ची शामिल हैं, जिनके डूबने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है।