Bihar Politics: भाई से दूरी, भतीजे से जुड़ाव, तेजप्रताप का इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

14 जनवरी को आयोजित दही-चूड़ा भोज के दौरान लालू प्रसाद यादव ने इसके संकेत दिए थे। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी इस पर सहमत हो गए हैं। ऐसे में जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। इस वीडियो पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडेय ने कहा कि तेज प्रताप यादव का राबड़ी आवास जाना कोई नई बात नहीं है, वह पहले भी वहां जाते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव की परिवार में वापसी लगभग हो चुकी है, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है।