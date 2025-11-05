दुलारचंद हत्याकांड: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर चलेगा अभियान, जानें क्यों नहीं होगा ब्रह्मभोज?

दुलारचंद हत्याकांड बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का 06 नवंबर को मतदान होना है। प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पटना पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे -चप्पे पर पुलिस बल की तैनानी कर दी गई है। इधर, दुलारचंद यादव के पोते मुलायम सिह यादव ने कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और उनको फांसी की सजा नहीं मिल जाता हमारा न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
मुलायम सिंह यादव ने कहा कि न्याय के लिए हम लोग सोशल मीडिया पर भी अपना अभियान चलायेंगे। इसके साथ ही शहर की सड़कों पर बैनर पोस्ट लगकर भी सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। मुलायम ने कहा कि हम सभी का यह अभियान दादा जी (दुलारचंद यादव) के हत्या में संलिप्त सभी हत्यारे की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी मिलने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग अपने दादा जी का ब्रह्मभोज की रस्म नहीं करेंगे।
दुलारचंद यादव की हत्या का वीडियो और फोटो दिखाते हुए मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि पुलिस साक्ष्य खोज रही है। पुलिस को और क्या साक्ष्य की जरूरत है। फरार चल रहे कर्मवीर और राजवीर की चर्चा करते हुए मुलायम कहते हैं कि अनंत सिंह जब इनके साथ अन्याय कर रहे थे तब मेरे दादा जी उनके परिवार के साथ खड़े थे। लेकिन, इन दोनों ने ही मिलकर मेरे ही दादा जी की हत्या कर दी। कर्मवीर और राजवीर दोनों ही विवेका पहलवान परिवार से जुड़े हैं।
दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने कहा कि, "अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बाकी जो चार आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उनसे हमारी जान को खतरा है। मेरी मांग है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
पटना के एसएसपी का कहना है कि दुलारचंद यादव की हत्या में संलिप्त अनंत सिंह के अतिरिक्त उनके करीबी सहयोगी मणिकांत ठाकुर, रंजीत राम की गिरफ्तारी हो गई है। इस कांड में संलिप्त जो अन्य बचे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। अभी तक इस मामले में 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
