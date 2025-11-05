दुलारचंद हत्याकांड: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर चलेगा अभियान, जानें क्यों नहीं होगा ब्रह्मभोज?

दुलारचंद हत्याकांड बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का 06 नवंबर को मतदान होना है। प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पटना पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे -चप्पे पर पुलिस बल की तैनानी कर दी गई है। इधर, दुलारचंद यादव के पोते मुलायम सिह यादव ने कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और उनको फांसी की सजा नहीं मिल जाता हमारा न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा।