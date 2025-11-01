Patrika LogoSwitch to English

पटना

दुलारचंद हत्याकांड: चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, SP समेत 4 अफसरों का तबादला, 1 एसडीपीओ सस्पेंड

दुलारचंद हत्याकांड पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को सख्त कार्रवाई करते हुए मोकामा और बाढ़ के तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया और एक अधिकारी को निलंबित कर दिया।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 01, 2025

दुलारचंद यादव। फाइल फोटो

दुलारचंद हत्याकांड: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 06 नवंबर को है। इससे पहले मोकामा में दुलारचंद यादव की हुई हत्या के मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने कड़ा फैसला लेते हुए शनिवार को पटना के ग्रामीण एसपी समेत बाढ़ और मोकामा के तीन अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है और एक अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश दिया है।

रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया

ईसीआई की ओर से शनिवार को जारी निर्देश के अनुसार बाढ़ के SDO सह 178-मोकामा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटा दिया है। उनकी जगह आईएएस आशीष कुमार को प्रभार दिया गया है। इसी तरह एसडीपीओ बाढ़-1,राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह 2022 आरआर बैच के आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने हटाए गए सभी तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी निर्देश दिया है।

ग्रामीण एसपी को भी बदलने का दिया निर्देश

आयोग ने हटाये गये सभी पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही एसडीपीओ, बाढ़-2 अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी आयोग ने आदेश दिया है। आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि विक्रम सिहाग, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पटना का भी स्थानांतरण किया जा सकता है। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिकारियों का एक पैनल तत्काल आयोग को भेजा जाये। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दो नवंबर (रविवार) को दोपहर 12 बजे तक अपडेट करने को कहा है।

Updated on:

01 Nov 2025 09:41 pm

Published on:

01 Nov 2025 08:38 pm

