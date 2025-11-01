दुलारचंद हत्याकांड: चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, SP समेत 4 अफसरों का तबादला, 1 एसडीपीओ सस्पेंड

आयोग ने हटाये गये सभी पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही एसडीपीओ, बाढ़-2 अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी आयोग ने आदेश दिया है। आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि विक्रम सिहाग, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पटना का भी स्थानांतरण किया जा सकता है। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिकारियों का एक पैनल तत्काल आयोग को भेजा जाये। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दो नवंबर (रविवार) को दोपहर 12 बजे तक अपडेट करने को कहा है।