दुलारचंद यादव हत्याकांड: भूमिहारों का वर्चस्व, यादवों की चुनौती…मोकामा में गैंगवार और जातीय समीकरण

मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। इधर, दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी को जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे। दुलारचंद यादव की छवि भी बाहुबली दबंग की रही है। 90 के दशक में दुलारचंद यादव शुरू से ही बाहुबली अनंत सिंह के मुखर आलोचक थे। यादव समाज पर पकड़ की वजह से दुलारचंद यादव को 'टाल का बादशाह' कहा जाता था। 2019 में दुलारचंद को पटना ग्रामीण इलाके में 'कुख्यात गैंगस्टर' बताकर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में अनंत सिंह के साथ हो गए थे। हालांकि, वो इस चुनाव में उनके विरोध में थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुलारचंद के चुनाव लड़ने के चलते 2000 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से ही अनंत सिंह और दुलारचंद यादव आमने सामने हो गए थे। इस दफा भी वो मजबूत होते जा रहे थे। हत्या की वजह संभवत: मोकामा की सियासी लड़ाई हो। मोकामा की राजनीति तीन दशकों से बाहुबलियों के इर्द-गिर्द ही सिमटी हुई है।