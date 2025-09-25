बिहार में 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बज सकता है चुनावी बिगुल, ट्रांसफर पर चुनाव आयोग ने दे दिया अल्टीमेटम

बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और उसके सभी महकमों को चुनावी तैयारियों को लेकर कड़ा संदेश भेजा है। आयोग ने मुख्य सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक हर हाल में पूरी करनी होगी।