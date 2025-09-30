बिहार वोटर लिस्ट का फाइनल अपडेट आज, नाम नहीं है तो अभी करें ये काम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच आज एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। चुनाव आयोग मंगलवार को वोटर लिस्ट का फाइनल संस्करण जारी करेगा। यह अंतिम सूची राज्य में मतदाताओं की पूरी तस्वीर पेश करेगी और इसमें करीब 7.3 करोड़ मतदाता शामिल होने की उम्मीद है। इस सूची में पिछले कुछ महीनों में जोड़े गए लगभग 14 लाख नए मतदाता भी शामिल होंगे। इस लिस्ट में उन सभी मतदाताओं का नाम शामिल होगा, जिन्हें विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान अपडेट किया गया है।