पटना

बिहार वोटर लिस्ट का फाइनल अपडेट आज, नाम नहीं है तो अभी करें ये काम

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। ये लिस्ट विशेष पुनरीक्षण के बाद की जा रही है। जिसमें कई लोगों के नाम जुड़े हैं और कई लोगों के नाम कटे भी हैं। अगर आपका नाम भी लिस्ट में नहीं है तो जानिए क्या कर सकते हैं...

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 30, 2025

भारतीय चुनाव आयोग (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच आज एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। चुनाव आयोग मंगलवार को वोटर लिस्ट का फाइनल संस्करण जारी करेगा। यह अंतिम सूची राज्य में मतदाताओं की पूरी तस्वीर पेश करेगी और इसमें करीब 7.3 करोड़ मतदाता शामिल होने की उम्मीद है। इस सूची में पिछले कुछ महीनों में जोड़े गए लगभग 14 लाख नए मतदाता भी शामिल होंगे। इस लिस्ट में उन सभी मतदाताओं का नाम शामिल होगा, जिन्हें विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान अपडेट किया गया है।

ड्राफ्ट लिस्ट में कटौती

पिछले महीने जारी ड्राफ्ट लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। कुल 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। इनमें शामिल थे...

  • 22 लाख मृतक मतदाता
  • 36 लाख लोग जो अब अपने पते पर नहीं मिले
  • 7 लाख नए स्थायी निवासी, जिन्हें सूची में शामिल किया गया
  • इस कार्रवाई का मकसद मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाना है।

आधार कार्ड को पहचान मान्यता

शुरुआत में मतदाता सूची के लिए केवल 11 दस्तावेज मान्य थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

लिस्ट में कैसे जुड़वाएं नाम

यदि आपकी पहचान फाइनल सूची में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाई गई है। इसके लिए...

  • फॉर्म-6 भरकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को जमा करें।
  • आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
  • आवेदन जमा होने के बाद सात दिन तक नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किया जाएगा।
  • इस दौरान कोई आपत्ति न आने पर आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।

3 लाख मतदाता को भेजा गया नोटिस

राज्य निर्वाचन विभाग ने बताया कि करीब 3 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं जमा किए। तय समयसीमा में दस्तावेज जमा न करने पर उनके नाम फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे।

मतदाता सूची को साफ और निष्पक्ष बनाने का प्रयास

चुनाव आयोग ने बताया कि अंतिम सूची में मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम स्वतः हटाए जाएंगे। यह कदम लोकतंत्र की प्रक्रिया को शुद्ध और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

नए मतदाता और चुनावी असर

बिहार में नए जुड़े लगभग 14 लाख मतदाता चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। विशेषकर युवा मतदाता और पहली बार वोट देने वाले युवा अपनी पसंद के उम्मीदवार पर असर डालने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। सभी मतदाताओं से आयोग ने अपील की है कि समय रहते अपने नाम और दस्तावेज जांचें, ताकि कोई मतदाता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार वोटर लिस्ट का फाइनल अपडेट आज, नाम नहीं है तो अभी करें ये काम

