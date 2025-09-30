बिहार वोटर लिस्ट का फाइनल अपडेट आज, नाम नहीं है तो अभी करें ये काम

भारतीय चुनाव आयोग (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच आज एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। चुनाव आयोग मंगलवार को वोटर लिस्ट का फाइनल संस्करण जारी करेगा। यह अंतिम सूची राज्य में मतदाताओं की पूरी तस्वीर पेश करेगी और इसमें करीब 7.3 करोड़ मतदाता शामिल होने की उम्मीद है। इस सूची में पिछले कुछ महीनों में जोड़े गए लगभग 14 लाख नए मतदाता भी शामिल होंगे। इस लिस्ट में उन सभी मतदाताओं का नाम शामिल होगा, जिन्हें विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान अपडेट किया गया है।
पिछले महीने जारी ड्राफ्ट लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। कुल 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। इनमें शामिल थे...
शुरुआत में मतदाता सूची के लिए केवल 11 दस्तावेज मान्य थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
यदि आपकी पहचान फाइनल सूची में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाई गई है। इसके लिए...
राज्य निर्वाचन विभाग ने बताया कि करीब 3 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं जमा किए। तय समयसीमा में दस्तावेज जमा न करने पर उनके नाम फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने बताया कि अंतिम सूची में मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम स्वतः हटाए जाएंगे। यह कदम लोकतंत्र की प्रक्रिया को शुद्ध और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
बिहार में नए जुड़े लगभग 14 लाख मतदाता चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। विशेषकर युवा मतदाता और पहली बार वोट देने वाले युवा अपनी पसंद के उम्मीदवार पर असर डालने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। सभी मतदाताओं से आयोग ने अपील की है कि समय रहते अपने नाम और दस्तावेज जांचें, ताकि कोई मतदाता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
