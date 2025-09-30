Bihar Weather: महाअष्टमी पर बिहार में होगी मूसलाधार बारिश, 20 जिलों के लिए चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा ज्यादा रहेगा। लोगों को खेतों और खुले स्थानों पर जाने से बचने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, महाअष्टमी और नवमी के बीच बिहार में बारिश का दौर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पूजा पंडालों और मेलों में भीड़ जुटने के बीच मौसम की यह मार आमजन और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।