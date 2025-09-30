Patrika LogoSwitch to English

Bihar Weather: महाअष्टमी पर बिहार में होगी मूसलाधार बारिश, 20 जिलों के लिए चेतावनी जारी

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में दुर्गा पूजा के मजे में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। हालांकि मंगलवार को तो कुछ जिलों में ही बारिश के आसार हैं, लेकिन अक्टूबर महीने के शुरुआत में कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 30, 2025

Bihar Weather

सांकेतिक तस्वीर- फोटो ANI

Bihar Weather: बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दुर्गा पूजा के बीच मौसम का मिज़ाज पूरी तरह बदल सकता है। खासतौर पर महाअष्टमी (30 सितंबर) के दिन राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

सीमांचल और उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और सहरसा में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भी झमाझम बारिश की संभावना है। इन जिलों में वज्रपात (बिजली गिरने) का भी खतरा बना रहेगा।

पूजा पर पड़ सकता है असर

दुर्गा पूजा के मौके पर राज्यभर में मेले और धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। माता रानी का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। लेकिन बारिश और वज्रपात की चेतावनी के चलते इन आयोजनों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आयोजकों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और बारिश की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है।

पटना समेत दक्षिण बिहार भी अलर्ट पर

पटना, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय और बांका जैसे जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में आज तेज धूप और उमस बनी रहेगी, लेकिन अगले 48 घंटों में मौसम करवट ले सकता है। अधिकतम तापमान जहां 35-36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

4 अक्टूबर को होगी सबसे भारी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर ज़ोन के असर से 4 अक्टूबर को बारिश का सबसे बड़ा दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल में अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं, गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और अररिया सहित कई जिलों में भी भारी वर्षा की संभावना है।

वज्रपात से सावधान रहने की अपील

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा ज्यादा रहेगा। लोगों को खेतों और खुले स्थानों पर जाने से बचने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, महाअष्टमी और नवमी के बीच बिहार में बारिश का दौर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पूजा पंडालों और मेलों में भीड़ जुटने के बीच मौसम की यह मार आमजन और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

