प्रशांत किशोर ने तीन साल में कमाएं 241 करोड़, जनसुराज की फंडिंग पर खोला बड़ा राज

प्रशांत किशोर ने कहा, सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हत्या के आरोपी हैं। इनको पद से हटा कर गिरफ्तार किया जाए। तारापुर केस नंबर 44/1995 इनके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, जो सम्राट चौधरी ने दिया है। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया था। इनका जो इलेक्शन डॉक्यूमेंट है, जो उन्होंने 2020 में दिया है। उसके अनुसार इनकी उस समय उम्र 26 साल होनी चाहिए। हत्या का अभियुक्त डिप्टी सीएम के पद पर बैठा है, संविधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। उन्हें पद से अगर नहीं हटाया गया तो हम कोर्ट जाएंगे।