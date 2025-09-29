Patrika LogoSwitch to English

पटना

कुर्ता उठाकर किया डांस… फिर चला थप्पड़, भागलपुर के ‘बिग डैडी’ रेस्टोरेंट में नीतीश के विधायक का वीडियो वायरल

जदयू विधायक गोपाल मंडल फिर से चर्चा में है। इस बार फिर से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो है भागलपुर के डांडिया नाइट्स का। वीडियो वायरल होने का कारण है उनका डांस और फिर उनकी प्रतिक्रिया। जानिए क्या है मामला...

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 29, 2025

गोपाल मंडल भागलपुर

डांस करते गोपाल मंडल (फोटो-सोशल मीडिया)

दुर्गा पूजा के मौके पर डांडिया नाइट का आयोजन तो कई जगह हुआ और हो भी रहा है, लेकिन बिहार के भागलपुर की डांडिया नाइट इस बार सिर्फ संगीत और झूमते कदमों तक सीमित नहीं रही। यहां सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU के विधायक गोपाल मंडल ने ऐसा रंग जमाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। मामला तब और गरम हो गया जब विधायक जी ने मंच पर अपने ही समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया।

मंच पर विधायक का ‘डांस शो’

कार्यक्रम भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के मशहूर रेस्टोरेंट ‘बिग डैडी’ में हुआ। जैसे ही संगीत बजा, विधायक गोपाल मंडल खुद को रोक नहीं पाए और कुर्ता उठाकर मंच पर थिरकने लगे। भीड़ तालियां बजा रही थी, माहौल जश्न का था। विधायक जी और उनके साथ साथ उनके समर्थक जमकर ठुमके लगा रहे थे।

जश्न से झगड़े तक

लेकिन जश्न का यह पल ज्यादा देर टिक न सका। जब कुछ समर्थकों ने विधायक जी से मंच से उतरने का इशारा किया, तो वे भड़क गए। अचानक उन्होंने सामने खड़े एक समर्थक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा माहौल कुछ ही सेकंड में तनावपूर्ण हो गया।

बेटे ने कराया कंट्रोल

स्थिति बिगड़ती देख विधायक के बेटे ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पिता को मंच से हटाया। भीड़ को शांत करने की कोशिश की गई और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। लेकिन तब तक किसी ने मोबाइल कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया था। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।

विवादों के ब्रांड एंबेसडर

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल सुर्खियों में आए हों। कभी ट्रेन में हाफ पैंट पहनकर यात्रा करने से तो कभी अपने बेबाक बयानों से, वे लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। उनकी हरकतें कई बार पार्टी को असहज कर चुकी हैं।

जनता का मिला-जुला रिएक्शन

घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग मज़े भी ले रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं। किसी ने कहा, “गोपाल मंडल = फुल टू एंटरटेनमेंट”, तो किसी ने सवाल उठाया कि “क्या यही जनता का प्रतिनिधित्व करने का तरीका है?”

Bihar news

वायरल वीडियो

Published on:

29 Sept 2025 09:29 am

Hindi News / Bihar / Patna / कुर्ता उठाकर किया डांस… फिर चला थप्पड़, भागलपुर के 'बिग डैडी' रेस्टोरेंट में नीतीश के विधायक का वीडियो वायरल

