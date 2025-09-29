कुर्ता उठाकर किया डांस… फिर चला थप्पड़, भागलपुर के ‘बिग डैडी’ रेस्टोरेंट में नीतीश के विधायक का वीडियो वायरल

डांस करते गोपाल मंडल (फोटो-सोशल मीडिया)
दुर्गा पूजा के मौके पर डांडिया नाइट का आयोजन तो कई जगह हुआ और हो भी रहा है, लेकिन बिहार के भागलपुर की डांडिया नाइट इस बार सिर्फ संगीत और झूमते कदमों तक सीमित नहीं रही। यहां सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU के विधायक गोपाल मंडल ने ऐसा रंग जमाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। मामला तब और गरम हो गया जब विधायक जी ने मंच पर अपने ही समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया।
कार्यक्रम भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के मशहूर रेस्टोरेंट ‘बिग डैडी’ में हुआ। जैसे ही संगीत बजा, विधायक गोपाल मंडल खुद को रोक नहीं पाए और कुर्ता उठाकर मंच पर थिरकने लगे। भीड़ तालियां बजा रही थी, माहौल जश्न का था। विधायक जी और उनके साथ साथ उनके समर्थक जमकर ठुमके लगा रहे थे।
लेकिन जश्न का यह पल ज्यादा देर टिक न सका। जब कुछ समर्थकों ने विधायक जी से मंच से उतरने का इशारा किया, तो वे भड़क गए। अचानक उन्होंने सामने खड़े एक समर्थक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा माहौल कुछ ही सेकंड में तनावपूर्ण हो गया।
स्थिति बिगड़ती देख विधायक के बेटे ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पिता को मंच से हटाया। भीड़ को शांत करने की कोशिश की गई और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। लेकिन तब तक किसी ने मोबाइल कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया था। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल सुर्खियों में आए हों। कभी ट्रेन में हाफ पैंट पहनकर यात्रा करने से तो कभी अपने बेबाक बयानों से, वे लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। उनकी हरकतें कई बार पार्टी को असहज कर चुकी हैं।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग मज़े भी ले रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं। किसी ने कहा, “गोपाल मंडल = फुल टू एंटरटेनमेंट”, तो किसी ने सवाल उठाया कि “क्या यही जनता का प्रतिनिधित्व करने का तरीका है?”
