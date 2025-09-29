कुर्ता उठाकर किया डांस… फिर चला थप्पड़, भागलपुर के ‘बिग डैडी’ रेस्टोरेंट में नीतीश के विधायक का वीडियो वायरल

दुर्गा पूजा के मौके पर डांडिया नाइट का आयोजन तो कई जगह हुआ और हो भी रहा है, लेकिन बिहार के भागलपुर की डांडिया नाइट इस बार सिर्फ संगीत और झूमते कदमों तक सीमित नहीं रही। यहां सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU के विधायक गोपाल मंडल ने ऐसा रंग जमाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। मामला तब और गरम हो गया जब विधायक जी ने मंच पर अपने ही समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया।