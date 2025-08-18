IMD Alert : 18 से 20 अगस्त तक सबसे ज्यादा तपेगा नॉर्थ बिहार, सताएगी उमस

मौसम विभाग ने 18 और 19 अगस्त को उत्तर बिहार के अलावा दूसरे जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। 20 अगस्त को दक्षिण बिहार में भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अगले 3 दिन तक खेतों में काम करते समय सतर्क रहें और बिजली गिरने की आशंका होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।