बिहार: भागलपुर में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से बातचीत किया बंद, गर्ल फ्रेंड पर बॉयफ्रेंड ने चाकू से किया इतने वार

बिहार के भागलपुर में बुधवार को गर्लफ्रेंड के बातचीत बंद करने पर बॉयफ्रेंड ने गर्ल फ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस के अनुसार लड़की के शरीर पर चाकू से तीन जगहों पर वार किए गए हैं। गंभीर रुप से जख्मी लड़की को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर लड़की की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं। दोनों 10वीं के स्टूडेंट हैं। एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं।