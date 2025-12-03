Bihar Assembly Session: बिहार में अगले 5 साल में मिलेंगी 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्यपाल ने बताया सरकार का ‘मास्टर प्लान’

राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50 % आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों और पुलिस में 35 % आरक्षण से बिहार की महिलाओं के लिए नए द्वार खुले हैं। इसके साथ ही, जीविका परियोजना के तहत सरकार के प्रयास से 11 लाख स्वयं‑सहायता समूह और 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियाँ आज आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।