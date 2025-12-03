Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Assembly Session: बिहार में अगले 5 साल में मिलेंगी 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्यपाल ने बताया सरकार का ‘मास्टर प्लान’

Bihar Assembly Session बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन, राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद खान ने संयुक्त सदन को संबोधित किया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 03, 2025

बिहार विधानसभा

बिहार विधानसभा

Bihar Assembly Session: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन, राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद खान ने विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षकों की संख्या अब 5.2 लाख हो गई है। साथ ही, सरकार सभी 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रही है। मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए IGIMS को तीन हज़ार बेड का अस्पताल बनाया जाएगा।

पढ़ाई के लिए छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा

इसके अतिरिक्त, सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि बिहार के छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और बाहर से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आएं। दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए भी कई काम कर रही है। तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार सहायता राशि को बढ़ाकर अब 25 हजार रुपए कर दी है।

5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देगी सरकार

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है। इस दिशा में सरकार ने अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 40 लाख से अधिक को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया है। आने वाले पाँच वर्षों में सरकार एक करोड़ नई नौकरियां देने का लक्ष्य रख रही है और इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, जिससे उसके रोजगार एजेंडे को मजबूती मिलती है।

125 यूनिट मुफ्त बिजली मुफ्त

राज्यपाल ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कहते हुए कहा कि इससे लाखों घरों को राहत मिली है। सरकार अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का अभियान शुरू करेगी।

महिला सशक्तिकरण

राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50 % आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों और पुलिस में 35 % आरक्षण से बिहार की महिलाओं के लिए नए द्वार खुले हैं। इसके साथ ही, जीविका परियोजना के तहत सरकार के प्रयास से 11 लाख स्वयं‑सहायता समूह और 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियाँ आज आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें

समस्तीपुर: दो बच्चों की मां ने बताया पति, धरना दिया तो जेल सुप्रिटेंडेंट से हुई थाने में पूछताछ
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

03 Dec 2025 01:23 pm

Published on:

03 Dec 2025 12:36 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Assembly Session: बिहार में अगले 5 साल में मिलेंगी 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्यपाल ने बताया सरकार का ‘मास्टर प्लान’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.