Bihar Weather: बिहार के इन 11 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानिए कैसा रहेगा अगले दो दिन का मौसम?

Bihar Weather मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 11 जिलों में आज झमाझम बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने रविवार को अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसर पटना में रविवार को बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 05, 2025

CG Weather: मौसम पट्टी की दिशा बदली, 2 से 4 सितंबर तक हो सकती है भारी वर्षा

Bihar Weather: बिहार के 11 जिलों में मौसम विभाग ने आज(रविवार)भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जबकि जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में भी बादल छाए रहेंगे। शनिवार की सुबह से ही पटना और आस पास के क्षेत्र में रुक-रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया
था। मौसम विभाग ने पटना में रविवार एक या दो स्थानों पर गरज के बारिश और तेज हवा चलने को लेकर पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

7 अक्तूबर तक होगी बारिश

बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में सात अक्तूबर तक बारिश होगी। मॉनसून की विदाई से पहले यह अन्तिम बारिश नहीं है। एक बार और बिहार में झमाझम बारिश होगी। इसके साथ ही बिहार में गुलाबी ठंड बिहार में दस्तक देगा ।

इन शहरों में आज होगी बारिश

मौसम वभाग ने सुपौल, अररिया और मधुबनी में रेड अलर्ट जारी किया है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया व सहरसा जिले भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर व दरभंगा जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।उत्तर बिहार और दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी भाग के कुछ जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

शनिवार को कहां कितनी हुई बारिश

पटना सहित 26 जिलों में शनिवार को बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश मोतिहारी में 122.1 मिमी, मुजफ्फरपुर में 83.4 मिमी, मधेपुरा में 78 मिमी, सहरसा में 44.4 मिमी, पटना में 43.9 मिमी, अररिया में 33.2 मिमी,पश्चिमी चंपारण में 31.4 मीटर सहित अन्य जिलों में बारिश हुई,जबकि राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया।

बारिश से पटना में जलजमाव

पटना में शनिवार को हुई बारिश के बाद कई सड़कों और निचले इलाकों में जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली। जिसके कारण दिन में भी लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Bihar assembly elections: बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ये मांग, बूथों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं को लेकर पढ़िए क्या कहा?
पटना
Dilip Jaiswal

Bihar news

Updated on:

05 Oct 2025 09:13 am

Published on:

05 Oct 2025 09:10 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार के इन 11 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानिए कैसा रहेगा अगले दो दिन का मौसम?

पटना

बिहार न्यूज़

बिहार चुनाव में नेताओं के परिजन नहीं बन पाएंगे विधायक! जानें क्या है BJP की रणनीति

SIR की फाइनल सूची को लेकर CPI (ML) ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग से मांगा ये जवाब

Election Commission
लालू-राबड़ी के घर के अंदर हंगामा, लोग बोले- ‘चोर विधायक नहीं चाहिए’

‘मां, पैसा दो नहीं तो गोली खा लो…’ पटना में बेटे ने मां से मांगी रंगदारी, धमकी के बाद पिस्टल संग हुआ गिरफ्तार

पटना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक, जेडीयू ने रखी ये मांग

Bihar Assembly Elections
