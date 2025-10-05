Bihar Weather: बिहार के इन 11 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानिए कैसा रहेगा अगले दो दिन का मौसम?

Bihar Weather: बिहार के 11 जिलों में मौसम विभाग ने आज(रविवार)भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जबकि जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में भी बादल छाए रहेंगे। शनिवार की सुबह से ही पटना और आस पास के क्षेत्र में रुक-रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया

था। मौसम विभाग ने पटना में रविवार एक या दो स्थानों पर गरज के बारिश और तेज हवा चलने को लेकर पूर्वानुमान व्यक्त किया है।