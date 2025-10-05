Bihar Weather: बिहार के इन 11 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानिए कैसा रहेगा अगले दो दिन का मौसम?

Bihar Weather: बिहार के 11 जिलों में मौसम विभाग ने आज(रविवार)भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जबकि जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में भी बादल छाए रहेंगे। शनिवार की सुबह से ही पटना और आस पास के क्षेत्र में रुक-रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया
था। मौसम विभाग ने पटना में रविवार एक या दो स्थानों पर गरज के बारिश और तेज हवा चलने को लेकर पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में सात अक्तूबर तक बारिश होगी। मॉनसून की विदाई से पहले यह अन्तिम बारिश नहीं है। एक बार और बिहार में झमाझम बारिश होगी। इसके साथ ही बिहार में गुलाबी ठंड बिहार में दस्तक देगा ।
मौसम वभाग ने सुपौल, अररिया और मधुबनी में रेड अलर्ट जारी किया है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया व सहरसा जिले भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर व दरभंगा जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।उत्तर बिहार और दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी भाग के कुछ जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।
पटना सहित 26 जिलों में शनिवार को बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश मोतिहारी में 122.1 मिमी, मुजफ्फरपुर में 83.4 मिमी, मधेपुरा में 78 मिमी, सहरसा में 44.4 मिमी, पटना में 43.9 मिमी, अररिया में 33.2 मिमी,पश्चिमी चंपारण में 31.4 मीटर सहित अन्य जिलों में बारिश हुई,जबकि राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया।
पटना में शनिवार को हुई बारिश के बाद कई सड़कों और निचले इलाकों में जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली। जिसके कारण दिन में भी लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
