पटना

Bihar Weather: बिहार के इन 26 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी, जानें कब होगी मॉनसून की विदाई?

Bihar Weather मौसम में अब बदलाव दिखने लगा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों और नदियों के किनारे बसे गांव और शहर में सुबह सुबह हल्की ठंडक महसूस होने लगा है। इसके साथ ही कोहरा छाने लगा है

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Oct 08, 2025

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। (Photo - ANI)

Bihar Weather: मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में बुधवार को बारिश का यलो अलर्ट जारी किय है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही 40 KM/H की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए खेतों में काम करते समय या खुले स्थानों में बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज में अगले तीन घंटे में बारिश हो सकती है।

आज कैसा रहेगा मौसम

बुधवार को ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज खगड़िया, मुंगेर, जमुई, भागलपुर और बांका में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है। कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। राज्य में अधिकतम तापमान 28-32°C के बीच और न्यूनतम तापमान 20-24°C के बीच बने रहने की संभावना है।

पटना में कैसा रहेगा मौसम?

पटना में आज बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने पटना के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

ठंड कब देगी दस्तक

ग्रामीण इलाकों और नदियों के किनारे बसे गांवों के लोगों को सुबह में अब हल्की ठंड महसूस होने लगी है। इसके साथ इन क्षेत्रों में हल्के स्तर का कोहरा छाने लगा है। यहां पर रहने वाले लोगों को अब धूप चुभने के बजाय मीठी लगने लगी है। धूप में बैठना लोगों को अब सुकून देने लगा है। यूं कहें तो हल्के हल्के गर्मी की तपिश विदा ले रही है और सर्दी की हल्की दस्तक देने लगी है।

खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां

नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार की 21 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई है। जब बिहार की नदियां अक्टूबर के पहले-दूसरे सप्ताह में लाल निशान के पार हुई है। कोसी और बागमती में रिकॉर्ड जलस्राव भी हुआ। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी में 15 वर्षों में दूसरी बार इतना पानी आया, जबकि बागमती भी अपने सर्वाधिक जलस्तर के रिकॉर्ड के करीब पहुंची। बागमती ने दूसरा सर्वोच्च जलस्तर का रिकॉर्ड बनाया।

