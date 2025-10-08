Bihar Weather: बिहार के इन 26 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी, जानें कब होगी मॉनसून की विदाई?

नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार की 21 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई है। जब बिहार की नदियां अक्टूबर के पहले-दूसरे सप्ताह में लाल निशान के पार हुई है। कोसी और बागमती में रिकॉर्ड जलस्राव भी हुआ। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी में 15 वर्षों में दूसरी बार इतना पानी आया, जबकि बागमती भी अपने सर्वाधिक जलस्तर के रिकॉर्ड के करीब पहुंची। बागमती ने दूसरा सर्वोच्च जलस्तर का रिकॉर्ड बनाया।