Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानें कैसा रहेगा कल का मौसम

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 40–50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, वज्रपात का भी खतरा (फोटो सोर्स : पत्रिका Ritesh Singh)
Bihar Weather: मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 32 जिलों में आज(सोमवार) को बारिश होगी। इन जिलों में बारिश को लेकर मौसम यलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को बारिश के दौरान घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर को बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। बिहार में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर और शाम के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा,जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा।
मौसम विभाग का कहना है कि, 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश होगी। हालांकि इन दोनों दिन बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम होने लगेगी। दक्षिण बिहार में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। नेपाल के तराई क्षेत्र और गंगा के मैदानी इलाकों में भी लगातार नमी जमा हो रही है, जिससे बारिश की स्थिति बन गई है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की एक हल्की धुरी भी उत्तर भारत की ओर बढ़ रही है, जिससे बादलों को अतिरिक्त सपोर्ट मिल रहा है।
