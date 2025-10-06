Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानें कैसा रहेगा कल का मौसम

Bihar Weather: मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 32 जिलों में आज(सोमवार) को बारिश होगी। इन जिलों में बारिश को लेकर मौसम यलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को बारिश के दौरान घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर को बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। बिहार में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।